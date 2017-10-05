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    Suriyeli mültecilere girişimcilik dersi

    Gamze KOLCU / ANKARA
    05.10.2017 - 21:19 | Son Güncelleme:

    SURİYELİLERİN Türkiye ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla Habitat Derneği ile Birleşmiş Milletler’in ortaklaşa yürüttüğü İMECE Programı kapsamında, mültecilere girişimcilik dersleri veriliyor.

    Program kapsamındaki 14 ilde “yüksek potansiyelli” mülteci girişimcilerin iş kurma süreçlerini destekleyecek en az 700 kişiye ulaşması hedeflenen yerel girişimcilik eğitimleri ve kampları, gıda atölyeleri ile teknoloji okulları yapılıyor.

    Suriyeli mültecilere girişimcilik dersiDRONE VE KODLAMA EĞİTİMİ
    Yıl sonuna kadar yapılacak bütün etkinlikler ile toplamda 5 bine yakın Suriyeli mülteciye ulaşılması ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak potansiyelli iş fikirlerinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Proje kapsamında Suriyelilere, girişimcilik motivasyonu, girişimcilik ekosistemi ve girişimcilik imkanları, yeni bir iş fikri geliştirmek, vizyon, misyon, hedef belirleme, yalın girişim, şirket türleri ve şirket kurma, değer önerisi tasarımı konuları anlatılacak.

    80 FİKİR HAYATA GEÇECEK
    Proje kapsamında Suriyelilere drone kullanma, özellikle çocuklara kodlama ve android eğitimleri veriliyor. Eğitimlere katılan Suriyeliler, aralık ayında iş fikri sunumlarını yapacaklar. Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağı düşünülen 80 girişimcilik fikri hayata geçirilerek, Suriyeli mültecilerin kendi işlerini kurmalarına olanak sağlanacak.

    Habitat Derneği Genel Koordinatörü ve İMECE Programı Direktörü Başak Saral, “Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağını düşündüğümüz fikirlere destek olarak, bin 500 TL ve 15 bin TL arasında hibe desteğinde bulunacağız” dedi.

    Etiketler: Birleşmiş Milletler , Suriyeli mülteciler , gazetehaberleri
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