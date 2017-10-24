Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Suriyeli muhaliflerden ortak karar

    Suriyeli muhaliflerden ortak karar

    AZEZ/AA
    24.10.2017 - 23:10 | Son Güncelleme:

    Suriye Geçici Hükümeti, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ile Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı 37 birliğin yetkililerinin, terör örgütü DEAŞ'tan arındırılan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, birlikte yaşama ve hareket etme kararı aldığı bildirildi.

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye Geçici Hükümeti, SMDK ile bölgedeki ÖSO'ya bağlı 37 birliğin komutanı ve yetkilileri Kilis'te düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

    İDLİB VURGUSU

    Toplantıda, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yeniden yapılanma için ortak kararlar alan üçlü oluşumun, bölgede “fitne sokmak isteyenlere" fırsat vermeyeceği ifade edildi.

    Üçlü oluşum, Halep'in kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde oluşan huzur ve güven ortamının başta İdlib olmak üzere, ülke genelinde tesis edilmesine destek verecek.

    KAPILARIN GELİRİ HAZİNEYE

    Toplantıda alınan kararlar, "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki kapıların idaresinin birleşmesi ve idaresi geçici hükümete devredilecek. Kapılardan ele edilen gelir tek bir hazinede toplanacak ve geçici hükümetin idaresine bırakılacak. Elde edilen hazine geliri adil bir şekilde geçici hükümet, yerel meclisler ve gruplar arasında dağıtılacak." şeklinde sıralandı.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: suriyeli muhalifler , ÖSO
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri