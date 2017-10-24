Suriyeli muhaliflerden ortak karar

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye Geçici Hükümeti, SMDK ile bölgedeki ÖSO'ya bağlı 37 birliğin komutanı ve yetkilileri Kilis'te düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

İDLİB VURGUSU

Toplantıda, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yeniden yapılanma için ortak kararlar alan üçlü oluşumun, bölgede “fitne sokmak isteyenlere" fırsat vermeyeceği ifade edildi.

Üçlü oluşum, Halep'in kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde oluşan huzur ve güven ortamının başta İdlib olmak üzere, ülke genelinde tesis edilmesine destek verecek.

KAPILARIN GELİRİ HAZİNEYE

Toplantıda alınan kararlar, "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki kapıların idaresinin birleşmesi ve idaresi geçici hükümete devredilecek. Kapılardan ele edilen gelir tek bir hazinede toplanacak ve geçici hükümetin idaresine bırakılacak. Elde edilen hazine geliri adil bir şekilde geçici hükümet, yerel meclisler ve gruplar arasında dağıtılacak." şeklinde sıralandı.

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