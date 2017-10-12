Suriyeli muhalif yönetmene İstanbul'da bıçaklı saldırı

Yönetmen Muhammed Beyazıd, Palmira çölündeki Tadmur askeri hapishanesinin filmini çekmeye hazırlanıyordu. Filmin bütçesi için kendisine finansman sağlayacağını söyleyen kişilerle Başakşehir’de buluştu.

İddiaya göre; önceki günkü buluşma sırasında Beyazıd bıçaklı saldırıya uğradı ve omuzundan hafif şekilde yaralandı. Beyazıd, Bağcılar’da hastaneye götürüldü. Burada kısa süreli tedavi olan Beyazıd akşam saatlerinde yurtdışına çıktı.

Beyazıd’ın olayla ilgili polise başvurarak şikayetçi olmaması nedeniyle ifadesi alınamadı. Beyazıd’ın Türkiye’ye döndükten sonra ifadesinin alınacağı ve soruşturmanın sürdürüleceği bildirildi.

Suriyeli muhalif yönetmen, bir süre rejimin hapishanesinde kalmıştı. Suriye’deki hayat ve kültürüne ait çok sayıda filmi olan genç yönetmen son olarak hapisteki 20 kişinin hayatını anlatmayı amaçladığı Nafak (Tünel) isimli filmi için İstanbul’da çalışmalarını yürütüyordu.