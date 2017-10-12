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    Suriyeli muhalif yönetmene İstanbul'da bıçaklı saldırı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    12.10.2017 - 08:38 | Son Güncelleme:

    Suriyeli muhalif yönetmen Muhammed Beyazıd, İstanbul’da omuzundan bıçaklandı. Hafif yaralanan Beyazıd, hastanedeki tedavisinin ardından yurtdışına çıktı. Polise şikayetçi olmayan Beyazıd’ın yurtdışından döndükten sonra ifadesinin alınacağı ve soruşturmanın sürdürüleceği bildirildi.

    Yönetmen Muhammed Beyazıd, Palmira çölündeki Tadmur askeri hapishanesinin filmini çekmeye hazırlanıyordu. Filmin bütçesi için kendisine finansman sağlayacağını söyleyen kişilerle Başakşehir’de buluştu.

    Suriyeli muhalif yönetmene İstanbulda bıçaklı saldırıİddiaya göre; önceki günkü buluşma sırasında Beyazıd bıçaklı saldırıya uğradı ve omuzundan hafif şekilde yaralandı. Beyazıd, Bağcılar’da hastaneye götürüldü. Burada kısa süreli tedavi olan Beyazıd akşam saatlerinde yurtdışına çıktı.

    Beyazıd’ın olayla ilgili polise başvurarak şikayetçi olmaması nedeniyle ifadesi alınamadı. Beyazıd’ın Türkiye’ye döndükten sonra ifadesinin alınacağı ve soruşturmanın sürdürüleceği bildirildi.

    Suriyeli muhalif yönetmen, bir süre rejimin hapishanesinde kalmıştı. Suriye’deki hayat ve kültürüne ait çok sayıda filmi olan genç yönetmen son olarak hapisteki 20 kişinin hayatını anlatmayı amaçladığı Nafak (Tünel) isimli filmi için İstanbul’da çalışmalarını yürütüyordu.

    Suriyeli muhalif yönetmene İstanbulda bıçaklı saldırı

    Etiketler: suriyeli yönetmen , bıçaklı saldırı , Muhammed Beyazıd
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