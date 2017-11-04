Suriyeli Meryem'e iyi halden ömür boyu

Dava sürecinde şeker hastası sevgilisi Ahmad Abustef (27) cezaevinde öldü. Savcı Hüseyin Parlakkılıç, Mehne’nin “eşini kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.



Ağlayarak son savunmasını tercüman aracılığıyla yapan Mehne, “Suçsuzum, olay onlar arasındaydı. Çocuklarıma bakacak kimse yok. Abustef başıma bıçak dayadı, tehdit altındaydım. Çocuklarım için endişelendim. Yemin ederim ben yapmadım. Beraatımı ve tahliyemi isterim” dedi.



Mahkeme heyeti, ölen sanık Abustef hakkındaki davayı düşürürken, Mehne’yi ‘eşini kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki iyi halini göz önüne alarak cezayı ömür boyu hapse indirdi.



