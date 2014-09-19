Suriyeli işadamını beraati istendi

Bakırköy 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın iddianamesinde, şöyle denildi:

“Ramzi Matta, ülkesinde çeşitli usulsüzlükler ve rüşvete karışmıştı. Suriyeli tahıl tüccarı samer F., 2013’te İran asıllı Alman vatandaşı Kiannosh Rajbar Moustag aracılığı ile ortağı Matta’ya ulaştı. Matta ve samer F. iki gemi tahıl için 14 milyon dolara anlaştı. Samer F., parayı peşin ödedi, ancak tahılı alamadı. Sorumlu tutulan Moustag, İstanbul’a getirdiği Matta’yı Bağcılar’da Samer F.’ye teslim etti. 21 Ağustos’ta Başakşehir’de Matta’nın kafatası ve kemiklerini bulundu.”

5 SANIĞA BERAAT İSTENDİ

Bakırköy Başsavcılığı, 6 ay süren soruşturmada yakalanamayan 5 sanık dahil toplam 12 kişiye dava açmıştı. Geçen celsede kefaletle serbest kalan ve hakkında ‘kasten öldürmeye yardım’ suçundan dava açılan sanık Samer F. ve diğer 4 kişi için, savcı, somut, kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı gerekçesiyle beraatlarını talep etti.