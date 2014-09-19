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    Suriyeli işadamını beraati istendi

    Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL
    19 Eylül 2014 - 22:01Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 11:44

    Kemikleri Başakşehir’deki ormanlık alanda bulunan Mısır asıllı Ukrayna vatandaşı Ramzi Matta’yı 14 milyon dolarlık borcu nedeniyle öldürttüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Suriyeli işadamı Samer F.’nin, 3 milyon TL kefaletle serbest bırakılmasının ardından duruşması önceki gün görüldü.

    Bakırköy 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın iddianamesinde, şöyle denildi:

    “Ramzi Matta, ülkesinde çeşitli usulsüzlükler ve rüşvete karışmıştı. Suriyeli tahıl tüccarı samer F., 2013’te İran asıllı Alman vatandaşı Kiannosh Rajbar Moustag aracılığı ile ortağı Matta’ya ulaştı. Matta ve samer F. iki gemi tahıl için 14 milyon dolara anlaştı. Samer F., parayı peşin ödedi, ancak tahılı alamadı. Sorumlu tutulan Moustag, İstanbul’a getirdiği Matta’yı Bağcılar’da Samer F.’ye teslim etti. 21 Ağustos’ta Başakşehir’de Matta’nın kafatası ve kemiklerini bulundu.”

    5 SANIĞA BERAAT İSTENDİ

    Bakırköy Başsavcılığı, 6 ay süren soruşturmada yakalanamayan 5 sanık dahil toplam 12 kişiye dava açmıştı. Geçen celsede kefaletle serbest kalan ve hakkında ‘kasten öldürmeye yardım’ suçundan dava açılan sanık Samer F. ve diğer 4 kişi için, savcı, somut, kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı gerekçesiyle beraatlarını talep etti.

    Etiketler: Haber , yayın , içerik
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