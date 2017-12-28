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    Suriyeli hamile kadını taciz eden şüpheli yakalandı

    DHA
    28.12.2017 - 17:54 | Son Güncelleme:

    Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde caddede, yanındaki iki çocuğuyla birlikte yürüyen hamile Suriyeli E.X'yi taciz ettiği iddia edilen Ş.D., polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

    Olay, 10 Aralık günü öğle saatlerinde merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Yusuf İslam Caddesi'nde meydana geldi. İki çocuğuyla caddede yürüyen Suriyeli E.X., arkasından yaklaşan bir kişinin elle tacizine uğradı. Neye uğradığını şaşıran kadın, dönüp, tacizciyi iterek tepki gösterdi. Bu sırada tacizci, elindeki cep telefonunu yere düşürdü. Telefonunu yerden alan şüpheli, bu kez de çocuklarının yanında E.X.'in üzerine yürüdü. Elini beline götüren tacizcinin silah çekeceğini düşünen E.X. ise geri geri uzaklaşmaya çalıştı. Şüpheli, Suriyeli kadına tekme atıp, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.

    E.X.'in yanındaki 2 çocuğunun korku dolu gözlerle izlediği olay, saniye saniye bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. E.X.'in şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Ş.D. olduğunu saptadı. Özel ekip oluşturan polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla Ş.D.'yi gözaltına aldı. 

    Hırsızlık, uyuşturucu gibi suçlardan arandığı belirtilen Ş.D.'nin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

    Etiketler: suriyeli kadın , hamile kadın , kadına taciz , yolda taciz

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