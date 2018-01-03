Suriyeli gençlere 800 bin TL destek

Derneğin kurucularından Sezai Hazır’ın öncülüğünde 81 ilde çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu 5 bin kişilik gönüllüler ordusuyla çalışıyor. Habitat Başkanı Sezai Hazır, “Bizde öteki yok. Gençler burada dev şirketlerin CEO’larıyla da bir araya geliyor, bir Karadenizli, bir Güneydoğlu gençle proje yapıyor. Son 2 yıldır da aramızda Suriyeliler de var” diyor. Girişimciliğe de odaklanan Habitat Derneği ocak ayında İstanbul Levent Oto Sanayi’de ‘İnogar’ı hayata geçirecek. İnogar’un genç şirketler için bir girişimcilik üssü olacağını belirten Hazır, “Aramızda Mert Fırat da olacak, Ali Sabancı da. Türk girişimci arkadaşlarımızın fikirlerini hayata geçirecekleri ve finansa ulaşma olanağı bulacakları bir yapı kuruyoruz. Suriyeli mültecilerin startup şirketlerini de desteklemeye başladık. Son 2 yılda Suriyeli mülteciler tarafından kurulan 25 startup şirkete 800 milyon lira destek sağladık” dedi.

GENÇLERE HİZMET

Sezai Hazır aslında bir mühendis. Profesyonel çalışma hayatının içindeyken Habitat’ın İstanbul’da 1996’da yapılan zirvesinin hazırlıklarında kendini bulmuş. Zirve öncesinde düzenlenen sivil toplum örgütleri forumunda Türkiye’de genç örgütlenmelerinin yok denecek kadar az olduğunu görünce, kolları sıvamış. Birleşmiş Milletler’in Habitat Zirvesi öncesinde yaptığı hazırlık toplantılarında “Niye Türkiye’de de gençleri sosyal fayda yaratacak işlerde örgütleyecek bir dernek yok” düşüncesinden hareketle 12 arkadaşıyla 1996 yılında Habitat Türkiye’yi kurmuş. O gün bugündür de Habitat’ta gönüllü ordusuyla çalışıyor. Habitat depremde evlerini kaybedenlere konut da yapıyor, gençlere finansal okuryazarlık desteği de veriyor, üniversiteli gençlerin girişimciliğe özendirilmesi için yapılan projelerde de yer alıyor. Hazır, “Biz kendimizi gençlere hizmet götüren bir kuruluş olarak konumlandırdık. 1999’da deprem oldu. Depremde ailesini kaybetmiş 130 öğrenciye 130 aile bulduk ve bu insanları eşleştirdik. Deprem sonrasında AB ortaklığıyla 4 bina inşa ettik” dedi.

12 MİLYAR DOLAR

TOBB’un genç ve kadınlar kurullarıyla da çalışan Habitat’ı anlatırken Sezai Hazır, “Habitat’ın odağı her zaman dezavantajlı guruplar oldu. Dezavantajı sadece yoksulluk olarak tanımlamadık. İstanbul’da yaşamamakta bir dezavantaj, bazen Şişli, Beşiktaş çevresinde yaşamamak da bir dezavantaj, kadın olmak, engelli olmak bir dezavantaj. Türkiye’de dezavantaj yoksul olmak olarak algılanır. Biz bunu yoksun olmak olarak düşündük. Esas aldığımız nokta yoksunluk oldu” diyor. Sezai Hazır, “Paramı yönetebiliyorum” eğitimleriyle 500 bin kişiye yüz yüze eğitimler verdiklerini, 18-35 yaş grubu arası herkesin bu eğitimi alsa 12 milyar dolarlık bir tasarruf sağlamış olacağını vurguladı. 30 bin çiftçiye de finansal okuryazarlık eğitimi veren Habitat, 100 bin çiftçiye ulaşmayı amaçlıyor. Habitat aynı şekilde “Yarını Kodlayanlar” eğitimleri de veriyor. Bu projede de hedef 10 bin çocuğa ulaşmak.