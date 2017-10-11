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    Suriyeli çocuklar Türkçe’yi oyunla öğrenecek

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 14:01 | Son Güncelleme:

    MEB, Suriyeli çocuklara ‘Bil Bakalım’ adlı mobil uygulama oyunu hazırladı. Böylece geçici koruma altındaki Suriyeli çocukların Türkçe öğrenmelerini ve Türk toplumuna uyum sağlamalarını kolaylaştırmak hedefleniyor.

    Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından geçici koruma altındaki Suriyeli çocukların Türkçe öğrenmelerini ve Türk toplumuna uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla “Bil Bakalım” adlı mobil uygulama oyunu hazırlandı. Uygulama öncelikle ilkokul çağındaki 7-9 yaş arasındaki geçici koruma altındaki Suriyeli çocuklar için geliştirildi. Oyunda Suriyeli çocukların günlük yaşamda sıkça karşılaşacakları kavram ve kelimeler bulunuyor. Çok sayıda ana ve alt kavramdan oluşan sözcükler yer alıyor. Bu sözcükler sayesinde Türkçe ile ilk kez tanışan çocukların, Türkiye’de hayatlarını kolaylıkla sürdürebilmesi hedefleniyor. Oyunda çocukların Türkçe öğrenmeleri ana hedef olurken aynı zamanda eğlenmeleri de göz önüne alındı. Etkileşimli olarak hazırlanan “görsel-işitsel-kavramsal” nitelikli oyun, çoklu zekâya yönelik özellikler taşıyor. "Google Play" ve "EBA Dükkan"dan erişilebilen oyun, kısa sürede "App Store"da da yer alacak. Suriyeli geçici koruma altındaki çocuklar için yeni mobil oyunlar hazırlanmaya devam edilecek.

     

     

     

    Etiketler: Suriyeli , MEB , Türkçe , çocuk
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