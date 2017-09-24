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    Suriyeli çocuğu 25 kez bıçaklayarak öldüren zanlı: Küfrettiği için öldürdüm

    Hürriyet Haber
    24.09.2017 - 21:16 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 21:18

    Mersin'de su satarken kaybolan ve daha sonra cansız bedeni 25 defa bıçaklanmış halde bulunan Suriyeli Muhammed Hacderviş'in katil zanlısı polise verdiği ifadesinde, Hacderviş'i 'küfrettiği için' öldürdüğünü söyledi.

    Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi’nde 25 bıçak darbesiyle öldürülen beş yaşındaki Suriyeli Muhammed Hacderviş’in katil zanlısı Alican K., çocuğu kendisine ‘küfrettiği’ için öldürdüğünü söyledi.

    18 Eylül saat 20.59’da Hacderviş’in elinde su şişeleriyle dolaştığı anların görüntüleri bir işyerinin güvenlik kamerasında gören polis, Hacderviş'in yanında en son görülen ve elini tutarak yürüdüğü belirlenen 19 yaşındaki Alican K.'yı, dün akşam saatlerinde Mezitli ilçesindeki bir evde gözaltına alındı.

    İfadesinde cinayeti itiraf ettiği belirtilen K., Hacderviş’i kendisine ‘küfrettiği’ için öldürdüğünü öne sürdü. K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    '25 BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLMİŞTİ'

    Su satan Hacderviş 18 Eylül akşamı evine dönmemiş, onu arayan ailesi çocuğu bulamayınca polise haber vermişti.

    Hacderviş’in cesedi ertesi gün bir işyerinin duşakabininde bulunmuştu. Hacderviş’in göğüs bölgesinde ve kalbinin üzerinde 25 bıçak darbesi tespit edilmişti.

    Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin ifadesine başvururken, yaklaşık 200 işyerinin güvenlik kamera kayıtlarına el koydu.

    Etiketler: Mersin , Cinayet , Suriyeli
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