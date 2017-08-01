Suriyeli bebeÄŸin akÄ±lalmaz Ã¶lÃ¼mÃ¼

Olay, sabah saatlerinde YeÅŸilyurt Mahallesiâ€™nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re HÃ¼seyin ve Ä°man Ä°smail Ã§ifti, sabah bebekleri Meryemâ€™i kontrol ettiklerinde baÅŸÄ±nÄ±n beÅŸiÄŸin korkuluklarÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hareketsiz olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼. Ä°smail Ã§iftÃ§i, bebeÄŸi beÅŸikten kurtarÄ±p Elbistan Devlet Hastanesiâ€™ne gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Burada yapÄ±lan kontrolde iseMeryem Ä°smailâ€™in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi.



HÃ¼seyin ve Ä°man Ä°smail Ã§ifti acÄ± haberle sinir krizi geÃ§irirken, minik bebeÄŸin cansÄ±z bedeni otopsi iÃ§in Malatya Adli TÄ±p Kurumu morguna gÃ¶nderildi.





