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    Suriyeli bebeÄŸin akÄ±lalmaz Ã¶lÃ¼mÃ¼

    Ã–mer KOÃ‡/ELBÄ°STAN (KahramanmaraÅŸ), (DHA)Â
    01 AÄŸustos 2017 - 14:40Son GÃ¼ncelleme : 01 AÄŸustos 2017 - 14:42

    KAHRAMANMARAÅžâ€™Ä±n Elbistan Ä°lÃ§esiâ€™nde, baÅŸÄ± beÅŸiÄŸin demirine sÄ±kÄ±ÅŸan Suriyeli 7 aylÄ±k Meryem Ä°smail hayatÄ±nÄ± kaybetti.

    Olay, sabah saatlerinde YeÅŸilyurt Mahallesiâ€™nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re HÃ¼seyin ve Ä°man Ä°smail Ã§ifti, sabah bebekleri Meryemâ€™i kontrol ettiklerinde baÅŸÄ±nÄ±n beÅŸiÄŸin korkuluklarÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hareketsiz olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼. Ä°smail Ã§iftÃ§i, bebeÄŸi beÅŸikten kurtarÄ±p Elbistan Devlet Hastanesiâ€™ne gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Burada yapÄ±lan kontrolde iseMeryem Ä°smailâ€™in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi.

    HÃ¼seyin ve Ä°man Ä°smail Ã§ifti acÄ± haberle sinir krizi geÃ§irirken, minik bebeÄŸin cansÄ±z bedeni otopsi iÃ§in Malatya Adli TÄ±p Kurumu morguna gÃ¶nderildi.


    Etiketler: Suriyeli , Bebek , Ã–lÃ¼m
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