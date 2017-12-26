Suriyeli aşiretler Reyhanlı’da toplandı

Toplantıda, aşiret liderleri, Esad rejimi, terör örgütleri DEAŞ, PKK, PYD’ye karşı birlik beraberlik içerisinde hareket etmek kararı aldıklarını belirtti.

Toplantıya katılan Arap, Türkmen, Kürt, Süryani, Dürzi aşiretlerinin liderleri yaptıkları konuşmalarda, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte hareket ederek terör örgütlerinden kurtulmayı hedeflediklerini ifade ettiler.

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Kurulu Başkanı Emir Cemal Elşeyş, Suriye’nin dokusu, birliği, istikrarının destekçisi ve evlerinden edilenlerin yeniden dönmesinin garantörü olduklarını söyledi.

Elşeyş, “Amacımız; safların birleştirilmesi, PYD/PKK, DEAŞ ile mücadele, Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin yıkılmasıdır” dedi.