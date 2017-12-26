Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Suriyeli aşiretler Reyhanlı’da toplandı

    Suriyeli aşiretler Reyhanlı’da toplandı

    Ferhat DERVİŞOĞLU / DHA
    26.12.2017 - 00:59 | Son Güncelleme:

    SURİYELİ 55 aşiretin lideri 9 Aralık’ta İstanbul’da yaptığı toplantının ikincisini Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirdi.

    Toplantıda, aşiret liderleri, Esad rejimi, terör örgütleri DEAŞ, PKK, PYD’ye karşı birlik beraberlik içerisinde hareket etmek kararı aldıklarını belirtti.

    Toplantıya katılan Arap, Türkmen, Kürt, Süryani, Dürzi aşiretlerinin liderleri yaptıkları konuşmalarda, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte hareket ederek terör örgütlerinden kurtulmayı hedeflediklerini ifade ettiler.

    Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Kurulu Başkanı Emir Cemal Elşeyş, Suriye’nin dokusu, birliği, istikrarının destekçisi ve evlerinden edilenlerin yeniden dönmesinin garantörü olduklarını söyledi.

    Elşeyş, “Amacımız; safların birleştirilmesi, PYD/PKK, DEAŞ ile mücadele, Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin yıkılmasıdır” dedi.

    Etiketler: reyhanlı , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri