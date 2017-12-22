Suriyeli aktivist anne kızın cinayet zanlısına 2 kez müebbet istendi

Üsküdar’da 21 Eylül’de öldürülen Orouba Barakat ile kızı Halla Barakat’ı öldüren kişinin izini süren Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ahmet Bereket’i üç gün sonra Bursa’da yakaladı.

Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından düzenlenen iddianamede Halla Barakat’ın vücudunda 9, anne Orouba Barakat’ın vücudunda ise 14 bıçak yarasının tespit edildiği belirtildi. Ahmet Bereket’in, anne ve kızı öldürdükten sonra cesetlerin üzerine kokmasını ve kanın yayılmasını önlemek için deterjan döktükten sonra elbise, yorgan ve nevresimlerle üzerlerini kapattığı anlatıldı.

Ahmet Bereket’in ‘kasten öldürme’ suçundan 2 kez müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesinin ardından Ahmet Bereket’in yargılanmasına başlanacak.