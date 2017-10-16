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    Suriye'den flaş iddia: İsrail uçağını vurduk

    Hürriyet Haber
    16.10.2017 - 19:06 | Son Güncelleme:

    İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın, Suriye'de bir hava savunma bataryasını imha etmesiyle ilgili açıklama yapan Suriye ordusu, Lübnan sınırları yakınında ihlalde bulunan bir İsrail uçağına ateş açtıklarını doğruladı.

    Suriye ordusu, Lübnan sınırı yakınında Suriye'nin hava sahasını ihlal eden İsrail uçağına hava savunma sistemleri tarafından ateş açıldığını vurguladı. 

    Sputnik'in haberine göre açıklamada "İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait uçak, 16 Ekim'de yerel saatle 08:51'de (05:51 GMT) Lübnan sınırı yakınındaki Baalbek'te Suriye'nin hava sahasını ihlal etti ve bu nedenle uçağa hava savunma sistemlerimiz tarafından ateş açıldı. Uçaklardan biri vuruldu ve hava sahasını terk etmek zorunda kaldı" ifadelerine yer verildi.

     

    Etiketler: Uçak
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