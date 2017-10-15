Suriye'den flaş açıklama: Güvenilmez...

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın yayınladığı bakanlığın açıklamasında, "ABD yönetiminin İran ile varılan nükleer anlaşmasını sonlandırma ve yeni yaptırımlar uygulama tehditleri, söz konusu yönetimin belgelere, sözleşmelere ve uluslararası anlaşmalara saygı duymadığını açık bir şekilde gösteriyor, ayrıca bu yönetimin uluslararası güvenlik ve istikrar ile ilgili konularda aldığı pozisyonlara güvenilmesinin mümkün olmadığını gösterdi" ifadelerine yer verildi.

‘GELİŞTİRME HAKKINI DESTEKLİYORUZ'

Sputnik'in haberine göre Suriye Dışişleri Bakanlığı, ‘ABD'nin halkların çıkarlarına karşı yürüttüğü, bölgede ve dünyada gerilime neden olan hasmane politikalarının' kınadığını, Tahran ile dayanışma içinde olduğunu ve ‘teknolojik ve bilimsel imkânlarını geliştirme hakkını' desteklediğini açıkladı.

TRUMP'TAN TALİMAT

Geçtiğimiz cuma günü ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını, fakat söz konusu anlaşmanın kötü bir anlaşma olduğunu ve İran'a nükleer silah programına devam etmek için bir fırsat sunduğunu ileri sürerek, kongreye anlaşmayla ilgili ‘eksikliklerin' giderilmesi talimatını verdiğini, bunun bir sonuca ulaşmaması halinde inisiyatif alarak anlaşmayı sonlandıracağı uyarısında bulunmuştu.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dünya toplumunun diğer katılımcılarının yaptırımları yeniden uygulamaya koymaya kalkışması halinde İran'ın nükleer anlaşmadan ayrılabileceğini açıklamıştı.