Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Suriye’deki üslere yeni saldırıları püskürttük

    Suriye’deki üslere yeni saldırıları püskürttük

    Hürriyet Haber
    09.01.2018 - 23:18 | Son Güncelleme:

    RUSYA Savunma Bakanlığı, Suriye’deki Rus üslerine insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırıların püskürtüldüğünü iddia etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 6 Ocak’ta Rusya’nın Suriye’deki Tartus ve Hmeymim üslerine en az 13 İHA ile saldırı yapıldığı öne sürüldü. Saldırıların hava savunma sistemleri ile önceden tespit edilerek bertaraf edildiği belirtilen açıklamada, saldırılar nedeniyle üslerde herhangi bir hasar meydana gelmediği ve üslerdeki rutin çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da dün yaptığı açıklamada Hmeymim ve Tartus askeri üslerinde bulunan Rus güçlerinin bu noktalara yönelik saldırıları püskürtmek için yeterli sayıda olduğunu söyledi. Peskov ayrıca, bu gibi saldırıların Suriye’deki krize siyasal çözüm arayışlarının yoğunlaştırılması ihtiyacına işaret ettiğini vurguladı.

    2 ASKER ÖLMÜŞTÜ

    Rus Kommersant gazetesinin 4 Ocak’taki haberinde, Hmeymim üssüne “muhalif gruplar” tarafından 31 Aralık 2017’de yapılan havan saldırısında 10’dan fazla askerin yaralandığı ve en az 7 savaş uçağının kullanılamaz hale geldiği iddia edilmişti. Rus Savunma Bakanlığı ise iddiaları ‘kısmen’ yalanlayarak, üslere yapılan saldırıda 2 askerin öldüğünü, 7 savaş uçağının imha edildiğine yönelik iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

    Etiketler: Rusya , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri