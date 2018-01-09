Suriye’deki üslere yeni saldırıları püskürttük

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da dün yaptığı açıklamada Hmeymim ve Tartus askeri üslerinde bulunan Rus güçlerinin bu noktalara yönelik saldırıları püskürtmek için yeterli sayıda olduğunu söyledi. Peskov ayrıca, bu gibi saldırıların Suriye’deki krize siyasal çözüm arayışlarının yoğunlaştırılması ihtiyacına işaret ettiğini vurguladı.

2 ASKER ÖLMÜŞTÜ

Rus Kommersant gazetesinin 4 Ocak’taki haberinde, Hmeymim üssüne “muhalif gruplar” tarafından 31 Aralık 2017’de yapılan havan saldırısında 10’dan fazla askerin yaralandığı ve en az 7 savaş uçağının kullanılamaz hale geldiği iddia edilmişti. Rus Savunma Bakanlığı ise iddiaları ‘kısmen’ yalanlayarak, üslere yapılan saldırıda 2 askerin öldüğünü, 7 savaş uçağının imha edildiğine yönelik iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.