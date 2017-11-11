Suriye’de toprak bütünlüğü mesajı

RUSYA Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’de terör örgütü DEAŞ’ı yenme konusunda kararlılıkları ile Suriye’nin toprak bütünlüğüne bağlılıklarını teyit etti. Kremlin’den gelen açıklamaya göre iki lider Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) toplantısı kapsamında Vietnam’ın Da Nang şehrinde kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

ADRES CENEVRE

Putin ile Trump’ın, görüşme sonrasında ortak bir metne imza attıkları kaydedilen açıklamada, iki liderin söz konusu metinle Suriye’de DEAŞ’ı yenme konusunda kararlılıklarını teyit ettikleri vurgulandı. İki liderin, Suriye kriziyle ilgili Cenevre görüşmelerine tüm tarafların aktif katılması için çağrıda bulunduklarına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “İmzalanan ortak metinle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda, Suriye’nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne bağlılık teyit edildi. İki lider, Suriye krizi için askeri bir çözümün mümkün olmadığı konusunda hemfikirken DEAŞ’la mücadelede tehlikeli olayların engellenmesi için ortak iletişim kanalları kurulması için de anlaşmaya vardı.” Taraflar, BM üyesi ülkelere çağrıda bulunarak gelecek dönemde Suriye’ye yönelik insani yardımların artırılmasını da istedi.

‘SAVAŞ BİTİYOR’

Zirve sonrası basın toplantısında konuşan Putin, “Suriye’deki teröristleri yok etmeye yönelik askeri faaliyetlerin sona ermek üzere olduğu ortada. Bunu, ülkenin güneydoğusundaki son olaylar da gösteriyor” dedi. Rus lider, “Halihazırda en önemlisi, bu çalışmaları bitirmek ve gerilimi azaltma bölgeleriyle ilgili anlaşmaları sağlamlaştırmak, ateşkesi sağlamlaştırmak, siyasi sürecin başlaması için koşulları oluşturmak” diye konuştu.