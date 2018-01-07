Suriye'de geçen sene 6 binden fazla varil bombası kullanıldı

SNHR, Esad rejiminin, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde yer alan sivil yerleşimlere geçen yıl yaptığı saldırılarda kullanılan varil bombalarına ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda, rejim güçlerinin hava saldırılarının bazılarında kullandığı 6 bin 243 varil bombası yüzünden 55'i çocuk, 32'si kadın toplam 130 sivilin öldüğünün belgelendiği bildirildi. Buna göre, rejimin söz konusu süre içerisindeki varil bombalı saldırlarında, aralarında 7 mescit, 5 sağlık merkezinin bulunduğu toplamda 22 sivil yaşam merkezi hedef alındı.

GEÇEN AY 312 VARİL BOMBASI KULLANILDI

Rejime ait helikopterlerin geçen yılın aralık ayında kullandığı 312 varil bombasında 6'sı çocuk, 8'i kadın toplamda 20 sivilin hayatını kaybettiği belirtilen raporda, geçen ay atılan varil bombaları yüzünden 3 mescit, 2 okul, 1 sağlık merkezi, 1 Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezi ve 1 resmi hizmet binasının zarar gördüğü kaydedildi.

Raporda varil bombalarını sistematik, büyük çapta ve yaygın kullanan rejimin insanlığa karşı suç işlediği vurgulandı. Rejime silah ambargosu uygulanması gerektiğine dikkatin çekildiği raporda, para ve silah desteği sağlayan kişi ve kurumların yargılanması çağrısı yapıldı.

MALİYETİ 50 DOLAR, ETKİSİ BÜYÜK

Rejim, 50 dolarlık düşük maliyetine karşın büyük yıkım etkisi nedeniyle varil bombalarını tercih ediyor. Bu bombalarla çoğunlukla sivil alanları hedef alan rejim, en yüksek can kaybının ortaya çıkmasını hedefliyor. İçine doldurulan patlayıcı miktarına göre bombalar, 50-200 metrelik alanda tahribata neden oluyor.

Atılış şekli askeri terminolojide "serbest düşüş ilkesi" olarak tanımlanan varil bombaları, yerleşim yerlerine verdikleri hasarla sivilleri göçe zorluyor.