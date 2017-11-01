Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Suriye'de Esad ve SDG arasında 'DEAŞ yarışı'

    Suriye'de Esad ve SDG arasında 'DEAŞ yarışı'

    BBC Türkçe
    01.11.2017 - 16:13 | Son Güncelleme:

    Suriye ordusu ve terör örgütü PKK'nın Suriye bağlantısı YPG'nın gövdesini oluşturan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında terör örgütü DEAŞ'a ait toprakları ele geçirmek için yarış sürüyor. 

    Suriye'de terör örgütü DEAŞ kontrolündeki bölgeleri geri almak için Suriye ordusu ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki yarış sürüyor.

    Suriye ordusu Fırat nehrinin güneyinden ilerlerken YPG'nin temelini oluşturduğu SDG ise nehrin kuzeyinden ilerliyor.

    BBC İzleme Servisi'nin haberine göre iki askeri güç de Irak sınırındaki stratejik yerleşim yeri olan Elbu Kemal'i ele geçirmek için ayrı ayrı operasyonlar başlattı.

    Suriye'nin bu bölgesi, petrol kaynakları ve Irak'la sınır kapısı olması nedeniyle nedeniyle stratejik öneme sahip.

    Sınırın diğer tarafında ise Irak ordusu El Kaim kentini ele geçirmeye hazırlanıyor.

    Suriye hükümetine yakın Al Masdar'da yer alan habere göre Suriye ordusu, Elbu Kemal operasyonuna Deyrizor kentini tamamen ele geçirdikten sonra başlamak istiyor.

    Etiketler: Esad , beşar esad , Beşar Esad
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri