Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>‘Suriye’de en büyük payı Türkiye alabilir’

‘Suriye’de en büyük payı Türkiye alabilir’

Hürriyet Haber
10.02.2018 - 20:00 | Son Güncelleme:

IRAK’taki sürecin bitmesi sonrasında Irak’ın en önemli pazarları haline geldiğini ifade eden Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Bülent Aymen, Libya’da yaşanan karışıklıklar sonrası Libya’ya ihracatta da ciddi bir artış olduğunu söyledi.

Benzer bir durumu Suriye’deki süreç sonrasında da beklediklerinin altını çizen Aymen, Suriye’deki geçiş kapısının kapanması sonrası lojistik imkanların da daraldığını kaydetti. Birleşmiş Milletler kanalıyla ülkeye yapılan temel mal ihracatının yüzde 30-40’ının kendi birliklerinin sağladığını anlatan Aymen, “Bölgede güvenliğin sağlanması sonrasında lojistik avantajımızla hem bölge ihracatımızı artıracağız, hem de Suriye’ye yapılan 1 milyar dolarlık ihracatta ciddi bir artış yaşayacağız. Bölge onarılınca en büyük payı Türk ihracatçısı, inşaatçısı ve sanayicisi alacak” dedi.

Türkiye’nin bir tarım ülkesi olduğunun da altını çizen Başkan Aymen, “Yerli sanayi ve katma değeri yüksek, teknolojik üretim olmazsa olmazımız ama Türkiye’nin AB’ye girişinin anahtarı tarım sektörü. Yöreye özgü, sadece o coğrafyada ve iklimde yetişebilen endemik bitki açısından en zengin ülkelerden biriyiz. Türkiyede yetişen 10 bin bitki çeşidinin 3 bini bu kapsama giriyor. Amerika ve Avrupa tarımda bizimle rekabet edemez, Allah vergisi bu toprakların bir master planına ihtiyacı var. Anne babamızdan gördüğümüz usüllerin yerine teknik tarıma geçmemiz lazım” dedi.

Etiketler: AKAMİB , Bülent Aymen , gazetehaberleri
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri