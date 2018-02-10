‘Suriye’de en büyük payı Türkiye alabilir’

Benzer bir durumu Suriye’deki süreç sonrasında da beklediklerinin altını çizen Aymen, Suriye’deki geçiş kapısının kapanması sonrası lojistik imkanların da daraldığını kaydetti. Birleşmiş Milletler kanalıyla ülkeye yapılan temel mal ihracatının yüzde 30-40’ının kendi birliklerinin sağladığını anlatan Aymen, “Bölgede güvenliğin sağlanması sonrasında lojistik avantajımızla hem bölge ihracatımızı artıracağız, hem de Suriye’ye yapılan 1 milyar dolarlık ihracatta ciddi bir artış yaşayacağız. Bölge onarılınca en büyük payı Türk ihracatçısı, inşaatçısı ve sanayicisi alacak” dedi.

Türkiye’nin bir tarım ülkesi olduğunun da altını çizen Başkan Aymen, “Yerli sanayi ve katma değeri yüksek, teknolojik üretim olmazsa olmazımız ama Türkiye’nin AB’ye girişinin anahtarı tarım sektörü. Yöreye özgü, sadece o coğrafyada ve iklimde yetişebilen endemik bitki açısından en zengin ülkelerden biriyiz. Türkiyede yetişen 10 bin bitki çeşidinin 3 bini bu kapsama giriyor. Amerika ve Avrupa tarımda bizimle rekabet edemez, Allah vergisi bu toprakların bir master planına ihtiyacı var. Anne babamızdan gördüğümüz usüllerin yerine teknik tarıma geçmemiz lazım” dedi.