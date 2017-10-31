Suriye'de çatışmasızlık bölgesinde saldırı

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta bölgesinde Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Mahmud Ethem, rejim güçlerinin Doğu Guta'daki Cisrin beldesine öğle saatlerinde düzenlediği saldırıda 5 olarak duyurulan ölü sayısının 7'ye çıktığını belirtti. Ethem, ölenlerden 6'sının çocuk olduğunu kaydetti.

Ethem, ayrıca, muhaliflerin kontrolündeki Misraba'da 4, Ayn Terma ve Arbin'de birer sivilin rejimin saldırıları sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi.

Guta'ya yönelik rejimin topçu saldırılarının devam ettiğini belirten Ethem, Doğu Guta'da söz konusu beldelere yönelik düzenlenen saldırılarda çok sayıda yerleşim yerinin de hasar gördüğünü aktardı.

Doğu Guta bölgesindeki Cisrin beldesi, Kafr Batna beldesinin doğusunda yer alıyor. Rejim güçleri, elektrik ve suyun kesik olduğu Cisrin beldesine zaman zaman ağır silahlarla saldırıyor.

Gerginliği azaltma bölgeleri arasında yer alan Cisrin'de yaklaşık 4 bin ailenin yaşadığı tahmin ediliyor.

Şam'ın doğusundaki Cobar Mahallesi ve Ayn Terma beldesini de kapsayan Doğu Guta bölgesi, 5 yılı aşkın süredir rejimin kuşatması altında bulunuyor.

Rejim, Doğu Guta'nın güneydoğusunda yarımada şeklindeki Cobar'ı, güneybatısındaki Ayn Terma'dan kopararak tek başına kuşatmayı hedefliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 3-4 Mayıs'taki Astana toplantısında Doğu Guta'yı dört gerginliği azaltma bölgelerinden biri ilan etmişti. Rusya, 22 Temmuz'da Doğu Guta'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu ancak rejimin saldırıları aralıklarla devam ediyor.