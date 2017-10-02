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    Suriye'de 9 Hizbullah üyesi öldürüldü

    AA
    02.10.2017 - 19:00 | Son Güncelleme:

    Suriye'nin Humus kenti kırsalında düzenlenen hava saldırısında 9 Hizbullah militanının öldürüldüğü bildirildi.

    Saldırının tam olarak nerede ve ne zaman gerçekleştiği hakkında ayrıntı verilmezken, militanları taşıyan aracın seyir halindeyken vurulduğu ve bazıları ağır olmak üzere yaklaşık 20 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

    İran destekli Hizbullah örgütünün üst düzey saha komutanlarından Hac Abbas kod adlı militanın da ölenler arasında olduğu belirtildi.

    Saldırının kimin tarafından düzenlendiği henüz netlik kazanmadı. Lübnan medyasında yer alan haberlerde, Rus savaş uçağının yanlışlıkla düzenlediği ya da ABD'ye ait bir insansız hava aracının saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceği iddia edildi.  Suriye'de son olarak 29 Eylül'de 14 Hizbullah militanı, Humus kenti kırsalında çıkan çatışmalarda öldürülmüştü.

    HİZBULLAH SURİYE'DE 2012 YILINDA DEVREYE GİRDİLER

    Suriye'deki muhalifler, cephe hatlarındaki Hizbullah militanlarını ilk olarak 2012 sonunda görmeye başladı. Ancak Hizbullah lideri Hasan Nasrallah uzun süre Suriye'deki varlıklarını inkar etti. İlk dönemde Lübnan sınırı yakınındaki Zebedani ve Kalamun ilçeleri çevresinde aktif olan örgüt, yaklaşık 6 ay sonra Humus kırsalındaki Kusayr ilçesinde rejime verdiği destekle varlığını duyurdu.

    Beşar Esad rejimini korumak amacıyla Suriye'de en az 10 bin silahlı militanı bulunan Hizbullah, yoğun olarak Suriye'nin güneyinde, Lübnan sınırı yakınındaki başkent Şam'ın güneyi, Kuneytra ve Dera illerinde konuşlanmış durumda. Hizbullah, ayrıca on binlerce sivilin bulunduğu Şam'ın Madaya, Zebedani ve Barada Vadisi bölgelerini rejim adına kuşatarak şiddetli saldırılar düzenlemişti.

    Etiketler: Hizbullaj , lübnan , suriye
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