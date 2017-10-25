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    Suriye'de 8 İran askeri öldürüldü 

    TAHRAN (AA)
    25.10.2017 - 20:47 | Son Güncelleme:

    Suriye'deki çatışmalarda İran Devrim Muhafızları'na bağlı 8 milisin öldürüldüğü belirtildi.

    İran medyasında yer alan haberlere göre, Suriye'deki çatışmalar sırasında öldürülen İran Devrim Muhafızları'na bağlı "Fatimiyyun" ve "Zeynebiyyun" tugaylarına bağlı 7 milis Kum kentindeki Beheşti Masume Mezarlığı'nda defnedildi. Söz konusu milislerin isimlerinin İsmail Haydari, Muhammed Arifi, Muhammed Belhi, Yasin Nazari, Muhammed Haydari, Nevruz İmami ve Abbas Mir olduğu ifade edildi. 

    Öte yandan İranlı askerlerden Mustafa Nilu'nun cenazesinin de yarın Kum'da düzenlenecek tören sonrası defnedileceği kaydedildi. 

    Resmi olmayan rakamlara göre, Suriye'deki çatışmalarda öldürülen İran'a bağlı askerlerin sayısının 2 bin 400 civarında olduğu ifade ediliyor. 

    İran'a göç etmiş Afganlılardan kurulan "Fatimiyyun Tugayı" ve Pakistanlı milislerin oluşturduğu "Zeynebiyyun Tugayı" Suriye'deki Beşşar Esed rejimine destek veren Devrim Muhafızları tarafından en ön safta kullanılan milis güçler olarak biliniyor. 

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