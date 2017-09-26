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    Suriye yönetiminden flaş 'özerklik' açıklaması!

    Hürriyet Haber
    26.09.2017 - 12:28 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 12:44

    Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, DEAŞ'ı yendikten sonra Suriyeli Kürtlerle özerkliğin konuşulabileceğini açıkladı.

    Suriye yönetimi, terör örgütü DEAŞ'ın yenilgiye uğratılmasından sonra Kürtlerle özerkliği konuşabileceklerini açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, gelecekte müzakere edip bir formül bulabileceklerini söyledi.

    Russia Today’e konuşan Muallim konuyu, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin bağımsızlık referandumuyla ilgili soruya yanıtında gündeme getirdi. Muallim bağımsızlık referandumu hakkında “Bu meseleyi kategorik olarak reddediyoruz ve Irak’ın birliğinden yanayız” dedi.

    ‘MASAYA OTURABİLİR, MÜZAKERE EDEBİLİRİZ’

    Muallim, “Suriyeli Kürtler Suriye Arap Cumhuriyeti’nin sınırları dahilinde bir tür özyönetim istiyor ve bu mesele müzakere edilebilir, tartışılabilir. Ve DEAŞ'ı ortadan kaldırdıktan sonra onlarla masaya oturup geleceğin nasıl şekilleneceği üzerinde anlaşabiliriz” diye konuştu.

     

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    Etiketler: ırak , Suriye , ıkby
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