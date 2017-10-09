Suriye sınırındaki 'Yetim köyü' inşaatında sona gelindi

İşte İstanbul'un en 'değerli' mahallesi
Yahya Kemal Beyatlı’ya şiirler yazdıran, Münir Nurettin Selçuk’u aşka getiren, sarayların ve ormanların gölgesi altında on yıllardır Boğaz’ın en korunaklı ve en naif köyü olmayı başaran, sokaklarında...
İdlib'in Kah köyünün kuzeyinde yer alan beton sınıra neredeyse sıfır noktada bulunan binada iş makineleri ile işçilerin çalışma yaptığı görüldü. 4-5 katlı ve 11 blokluk yapı çalışmalarının neredeyse tamamlanmak üzere olduğu göze çarparken, bina kompleksinin babalarını savaşta kaybeden çocuklar için çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan yetim köyü olduğu öğrenildi.