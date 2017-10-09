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    Suriye sınırındaki 'Yetim köyü' inşaatında sona gelindi

    HATAY (İHA)
    09.10.2017 - 16:59 | Son Güncelleme:

    Hatay ile Suriye'nin arasında bulunan beton sınırın İdlib'in Kah köyü tarafına, savaşta babalarını kaybeden yetim çocuklar için 11 bloklu yetim köyü yapılıyor.

    İdlib'in Kah köyünün kuzeyinde yer alan beton sınıra neredeyse sıfır noktada bulunan binada iş makineleri ile işçilerin çalışma yaptığı görüldü. 4-5 katlı ve 11 blokluk yapı çalışmalarının neredeyse tamamlanmak üzere olduğu göze çarparken, bina kompleksinin babalarını savaşta kaybeden çocuklar için çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan yetim köyü olduğu öğrenildi.

    Etiketler: Suriye , Hatay , yetim köy , Suriye savaşı , Son dakika
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