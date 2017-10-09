Suriye sınırındaki 'Yetim köyü' inşaatında sona gelindi

İdlib'in Kah köyünün kuzeyinde yer alan beton sınıra neredeyse sıfır noktada bulunan binada iş makineleri ile işçilerin çalışma yaptığı görüldü. 4-5 katlı ve 11 blokluk yapı çalışmalarının neredeyse tamamlanmak üzere olduğu göze çarparken, bina kompleksinin babalarını savaşta kaybeden çocuklar için çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan yetim köyü olduğu öğrenildi.