Suriye sınırındaki esnafa destek talebi

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, Palandöken, Kilis ve Hatay’a bağlı Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde esnaf ve sanatkarları ziyaret ederek, sorunları hakkında bilgi aldı.

Palandöken, Suriye sınırındaki il ve ilçelerdeki esnafın çarklarının dönmesi için yapılan destekleri ve Maliye Bakanlığının bölge esnafının ocak ayında vermesi gereken vergi beyannamelerini 26 Şubat’a kadar ertelenmesini olumlu değerlendirdiklerini ifade etti.

Bu destekleri yeterli bulmadıklarını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"İlave olarak esnafın tüm vergi beyannameleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu bildirimleri ile bunların ödemeleri en az 6 ay mücbir sebeplerden dolayı ertelenmeli. Bununla beraber, bölge esnafının başta Halkbank olmak üzere tüm bankalardan kullanmış olduğu kredilerin taksitleri de yine 6 ay faizsiz ertelenmeli.

Bölge esnafına mücbir sebeplerden dolayı ekonomik destek için sıfır faizli kredi verilmesi büyük önem taşıyor. Mücbir sebeplerden dolayı Kilis, Hatay illeri ile Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri başta olmak üzere bölgede zarar gören esnaflarının desteklenmesi kaçınılmazdır. Bu kapsamda Afrin operasyonundan olumsuz etkilenen esnaflara 6 ay ödemesiz ve 2 yıl vadeli sıfır faizli kredi verilmelidir. Çünkü ülke olarak en çok yardımlaşmamız ve birbirimize destek olmamız gereken günleri yaşıyoruz."



