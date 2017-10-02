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    Suriye sınırında İdlib hazırlığı

    Uğur ERGAN / ANKARA
    02.10.2017 - 01:21 | Son Güncelleme:

    KAZAKİSTAN’ın başkenti Astana’da yapılan altıncı Suriye toplantısında Hatay’ın karşısındaki İdlib’de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasında mutabık kalınmasından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) burada görev almasıyla ilgili hazırlıklar devam ediyor.

    TSK’nın bir süreden beri batıdaki illerden Suriye sınırına yaptığı sevkıyat dün yeniden hız kazandı. Hatay’ın Reyhanlı ilçesine gelen zırhlı personel taşıyıcıları, elektronik haberleşmeyi sağlayan muhabere araçları, ilk yardım personelleri ve araçları, sınır boyunca konuşlanmak için bu hattaki birliklere gönderildi. Suriye’de garantör ülke konumunda olan Türkiye ile Rusya arasında yürütülen teknik görüşmelerin kısa süre içinde tamamlanması ve çatışmasızlık bölgelerinde kurulacak gözlem noktalarında görev yapacak kuvvetlerin de İdlib’e gitmesi bekleniyor. Astana’da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran’dan 500’er askerin gözlemci kuvvet olarak görev yapması kararlaştırılmıştı. 

    Etiketler: gazetehaberleri , idlib , suriye
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