Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Suriye sınırına dev Türk bayrağı

    Suriye sınırına dev Türk bayrağı

    AA
    20.01.2018 - 14:42 | Son Güncelleme:

    Hatay'ın Hassa ilçesinde, Suriye sınırına yakın Sugediği Mahallesi'ndeki tepeye vatandaşlar tarafından geçen yıl dikilen ve şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bayrak direği, vatandaşlar tarafından yerine dikildi.

    Yaklaşık bir yıl önce mahalle sakinleri tarafından Ziyaret Tepesi'ne konuşlandırılan bayrak direği, gece fırtınanın etkisiyle devrildi. Bunun üzerine seferber olan mahalle sakinleri, Türk bayrağının dalgalandığı direği yeniden yerine dikti. 

    Vatandaşlardan Ahmet Asan, Türk bayrağının yaklaşık bir yıldır direkte dalgalandığını söyledi. Sınıra en yakın mahalle olduklarını belirten Asan, "Direği, yaklaşık 150 metre mesafedeki tepeye sürükleyerek çıkarmıştık. Direğin ağırlığı yaklaşık 100 kilogram geliyor. Uzunluğu ise 6 metre civarında." dedi. 

    Hüseyin Asan ise mahalledeki gençlerle tepeye çıktıklarını anlattı.  Asan, bayrak direğini yoğun çabalar sonucunda yeniden yerine diktiklerini ancak yeni bir direk istediklerini de kaydetti. 

    Etiketler: Suriye , Sınır , Hassa , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri