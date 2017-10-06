Suriye sınırına 688 kilometrelik duvar! Her biri 7 ton ağırlığında

Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde TOKİ tarafından Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin ve Şırnak il sınırlarında 688 kilometrelik duvar yapımının inşaatı tamamlandı.



Suriye sınırında yol ve muhtelif sayılarda gözetleme kulesi, geçiş kapısı ve elektrik altyapısı çalışmaları tamamlandı. Suriye sınır hattı boyunca 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar blokların monte işlemi tamamlanırken, duvarların üzerine jiletli tel de çekildi.









Suriye sınırına “kulekol” yapılıyor



TOKİ tarafından Kilis başta olmak üzere Suriye sınırındaki illerde kulekol yapılmaya başlandı. Bazı kritik bölgelerdeki 'kulekol'ların tamamlanarak hizmete alındığı bildirildi.