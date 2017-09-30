Suriye PKK'sına TC vatandaşlığı

Yeni Şafak gazetesinde Yılmaz Bilgen imzası ile yeralan habere göre; Irak ve Suriye’den savaş sebebiyle göç eden 17 bin sivile ‘istisnai vatandaşlık’ kapsamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi. Vatandaşlık hakkı verilenler listesinde, Suriye’de PKK/PYD bölgesinden ve Barzani yönetimindeki Kuzey Irak’tan gelenler önemli yer tutarken, Araplar ikinci, Türkmenler ise üçüncü sırada yer aldı. 2011-2015 aralığında istisnai vatandaşlık verilen çok sayıda isim arasında PKK destekçisi vakıf ve sözde sivil toplum çalışanının bulunması dikkat çekti. Türk vatandaşlığı verilen Türkiye karşıtı PKK ve Peşmerge destekçileri, sosyal medya hesaplarında, Türkiye’nin Fırat Kalkanı Operasyonu’nu ‘işgal girişimi’ olarak nitelendiriyor.

ÖNCE ÇALIŞMA İZNİ SONRA TC KİMLİĞİ

Suriye iç savaşının başladığı 2011 Mart’ından buyana Türkiye’nin sınır bölgelerinde şubeler açan batılı dernek ve vakıflar, buradaki personel ve idarecileri özellikle PKK destekçilerinden seçti. Çoğunluğu PKK/PYD sempatizmanı olan dernek ve vakıf çalışanlarına Türkiye’den öncelikle çalışma izni ayrıcalığı tanındı. Çalışma izni alan bu kişilere 2012 yılından itibaren ise ‘vatandaşlık önceliği’ verildi. Irak’tan gelen Barzani taraftarları ise daha çok paravan şirketler üzerinden vatandaşlık statüsü kazandı. Ödül gibi vatandaşlık kazanan birçok PKK sempatizanı ve Barzani yanlısı kişi, HDP’li belediyelerden büyük destek gördü. 5 yıllık süreçte vatandaşlık elde etmek için ‘sahte evlilikler’ ve ‘akrabalık bağı’ gibi bürokratik taktikler kullanıldı. Farklı partilerden milletvekilleri de PKK sempatizanı ve Barzani yanlısı şahısların vatandaşlık almaları konusunda yoğun çaba sarf etti.

SOYLU GELDİ, EL KOYDU

Kanun kapsamında istisnai vatandaşlık verilen 17 bin kişilik listede Türkmenler en son sırada aldı. Süleyman Soylu’nun bakanlığı ile birlikte PKK destekçisi dernek ve vakıflara yönelik operasyonlar başladı. Türkiye aleyhine faaliyet gösteren dernek ve vakıflar tarafından çalışma izni alma ve devamında vatandaşlık ayrıcalığına sahip olan kişilere dönük takip ve tetkikler de aynı operasyonlara paralel olarak başladı. 2016 yılına dek vatandaşlık listesinde yer bulamayan Türkmenler ancak bu süreç sonrasında vatandaşlıktan faydalanmaya başladı. Mevcut listede Türkiye’nin vatandaşlık verdiği Türkmenlerin oranı yine de yüzde 15’i geçmiyor. Bunun yanında Ayn el-Arab, Kamışlı, Dırbesiye, Afrin, Şeyh Maksud, Amude, Resulayn, Erbil, Duhok, Zaho, Selahaddin, Süleymaniye ve Sincar gibi bölgelerden gelen Kürt kökenli Irak ve Suriyeli oranı ise yüzde 60’ın üzerinde gerçekleşti.

Kimlikleri iptal edin!

Suriye ve Irak Türkmenleri, Türkiye tarafından vatandaşlığa kabul edilen PKK ve Barzani yanlılarının vatandaşlıklarının iptal edilmesi gerektiğini, tüm eylem ve söylemleriyle Türkiye düşmanlığı yapan kişilerin özel amaçlar için Türk vatandaşlığına geçtiklerini belirtiyorlar. “50 kişinin öldüğü 6-8 Ekim 2014 provokasyonunda PKK/PYD bölgesinden gelen çok sayıda kişi sokak olaylarına karıştı” diyen Türkmenler, Türkiye’nin üçte birini korsan haritasına dahil eden Barzani yanlılarının da Irak ve Suriye konusunda PYD’lilerden farklı düşünmediğini belirtiyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR



