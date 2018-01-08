Suriye ordusu 'kuşatmayı deldi'

Suriye resmi haber ajansı SANA, Ceyşul İslam (İslam Ordusu) adlı örgüt liderliğindeki militanların kuşatmasının kırıldığını duyurarak "Suriye Arap Ordusu'ndan birimler Harasta'dak Zırhlı Araç Üssü'ne yönelik kuşatmayı kırdı" ifadelerini kullandı.

Rus haber ajansı Sputnik'e konuşan bir kaynak ise "Suriye ordusu, Şam kırsalındaki ulaştırma biriminin kuşatmasını kırdı. Piyade güçleri ve tanklar kuşatmayı delip bu birimin yer aldığı alana girdi" dedi. Kaynak ayrıca, ordunun askeri üs yakınlarında yer alan un değirmenlerinin kontrolünü de yeniden ele geçirdiğini söyledi.