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    Suriye Konferansı’nı ertelemedik

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 00:17 | Son Güncelleme:

    RUSYA, Türkiye’den yapılan açıklamaya rağmen Suriye’deki taraflarla yapılması planlanan konferansın ertelenmediğini, çünkü bir tarihin belirlenmiş olmadığını açıkladı.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Konferansın hazırlığı yapılıyor. Kimse konferansı ertelemedi, çünkü konferansın tarihi resmi olarak açıklanmamıştı” dedi. Konferansın 17 Kasım’da Rusya’nın Soçi kentinde yapılabileceğine dair iddialar gündeme gelmişti. Pazar günü ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kremlin’in konferansı ertelediğini söylemişti. Lavrov, Türkiye, İran, Körfez ülkeleri ve diğer ülkelerle yerin ve tarihin belirlenmesi için görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Rusya’nın Suriyeli Kürtlerin de masada olması gerektiğine dair açıklamaları Ankara’nın tepkisini çekmişti. Türkiye, terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD’nin toplantıya katılımını reddediyor.

    Etiketler: Suriye Konferansı , gazetehaberleri
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