İstanbul sokaklarında 'mutluluk' peşinde ucuz hapla ölüm tuzağı!

Habertürk Gazetesi'nden Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre Eminönü’nde, kaçak ürünlerin dükkân ya da tezgah altından satışının yapıldığı Tahtakale’de tezgâhlarda, zayıflama hapları, diş macunları, tütün göze çarpıyor. Bir de yasak olmasına rağmen üzerinde farklı ülkelerin isimlerinin yer aldığı cinsel gücü artıran haplar dikkat çekiyor. Tezgâh tezgâh gezerken, ‘el altından’ satılan başka haplar da var.

Sistem şöyle işliyor: Tezgâhtaki ürüne bakmak için yanaşan müşteriye satıcı, zuladan bir hap çıkarıyor. Hapın “cinsel gücü artırmak” için kullanılabileceğini, dahası “çok iyi” sonuçlar alabileceğini anlatıyor. Hapın orijinal ürünle ilgisi yok, boyutları bile farklı ancak fiyatı üçte biri kadar...

‘SURİYE HAPI BUNLAR!’

Bir satıcı, “Eczanedekilerden farkı yok” dedikten sonra hapların Suriye’de üretildiğini söylüyor. “Bu ilaçların hem sahtesini hem de orjinalini satıyorum. Bir kısmı Suriye yapımı. Orada fabrikası var. Ucuz ama buraya gelene kadar araya çok aracı giriyor, fiyat artıyor” diyor.

Orjinal rengi “mavi” olan hapın tezgâhta satılanının “mor” renkte olması dikkat çekiyor. Hapların fiyatlarının 180 TL olduğunu söyleyen satıcı, pazarlık sonucu bir kutusunu 20 TL’ye bırakabileceğini ifade ediyor.

RAKKA’DA ÜRETİLİYOR

Suriye’den gelen cinsel güç artırıcı hapların büyük kısmı, terör örgütü DEAŞ’ın merkezi Rakka’da üretiliyor. Örgüte gelir kaynağı olan haplar, kaçak yolla Türkiye ve bölge ülkelerine gönderiliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI: DENETLENİYOR

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ilaçların eczaneler dışında satışının yasak olduğunu ifade ederek, sürekli denetim gerçekleştirildiğini kaydetti. Yetkililer, “Bakanlığımız tarafından gıda toptancıları gibi yerlere gidilerek gerekli kontrollerin yapılması konusunda 81 il valiliği talimatlandırılmıştır. Ayrıca İlaç Denetim Dairesi Başkanlığı’nca internet siteleri taranmakta, sahte-kaçak ilaç satışı ya da tanıtımı yapılan siteler ivedilikle kapatılmaktadır” dedi.

İNTERNETTE DE SATILIYOR

Yasal olmayan bu haplar, alışveriş sitelerinde de satılıyor. Sanal mağazalardaki ürünlerde kutu ve içerik değişmesine karşın markalar ya aynı kalıyor ya harf değişikliği yapılıyor.

‘ORTA YAŞLI ERKEĞİN ÖLÜM NEDENİ OLABİLİR’

İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Zozan Padel, serbestçe satılan haplar konusunda şu uyarılarda bulundu: “Ne oranda doz kullandıkları, içine ne koydukları belli değil. Kalp hastaları için olağanüstü tehlikeli. Yüksek doz, sağlıklı bireyleri bile öldürebilir. Eczane dışında satılan her ilaç sahtedir. Kalp krizi, karaciğer harabiyeti, böbrek yetmezliği, beyin kanamasına yol açabilir. Belli bir yaşın üzerinde olan ve kalp krizinden ölen erkeklerin gerçek ölüm sebepleri de bu sahte haplar olabilir. Her kalp krizi geçiren kişiye otopsi yapılmıyor ve bu yüzden bu ölümlerin sebebi ortaya çıkmıyor.”

YÜZ BİNLERCE HAP YAKALANDI

-Kilis’te Suriyeli Y.R.’ye ait depoda 51 bin 421 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. (2017)

-Şanlıurfa Ceylanpınar’da bitkisel ürün satılan bir işyerinde 6 bin 10 adet cinsel uyarıcı madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. (2017)

-Hatay’ın Antakya İlçesi’nde Suriyeli şüphelilerin evinde yapılan aramada 215 bin 600 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. (2017)

-Suriye’den Türkiye’ye gelen TIR’da, cinsel uyarıcı nitelikte 492 bin adet hap ele geçirildi. (2017)

-Kilis’te bir TIR’da yapılan aramada, 108 bin 100 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. (2016)