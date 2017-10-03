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    Suriye Irak doğrudan iç işimiz

    Turan YILMAZ / ANKARA
    03.10.2017 - 21:11 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü Meclis grubunda, Suriye ve Irak’taki her olayın doğrudan Türkiye’nin iç işleriyle ilgili olduğunu söyledi. Erdoğan, Toplantının ardından gazetecilerin Irak’ın kuzeyine askeri operasyon yapılabileceği iddialarını anımsatması üzerine de, “Hep söylüyorum, bir gece ansızın gelebiliriz” dedi.

    Erdoğan, grup toplantısında şu mesajları verdi:
    “Bin yıldır bu coğrafyada bizi yok etmek için sayısız teşebbüs olmuştur. Gördüğünüz gibi biz devlet ve millet olarak hâlâ dimdik ayaktayız. Bizi tehdit edenlerin, bize kefen biçenlerin, hele böyle kriz dönemlerini fırsat bilerek sırtımızdan hançerlemeye kalkanların hiçbirinin ise bu topraklarda esamisi okunmuyor, okunmayacaktır. Kimseyi tehdit etmek gibi bir niyetimiz yok. Biz tüm samimiyetimizle ikaz görevimizi yerine getiriyoruz.

    BELİRLİ AMBARGOLAR

    Irak ne tek başına Kürt’ün ne tek başına Arap’ın ne tek başına Türkmen’in değildir. Elbette bölgemizde yaşanan krizi suhuletle, akılla, uzlaşmayla çözmek için her yolu sonuna kadar denedik, deniyoruz, deneyeceğiz. Şimdilik sadece belirli alanlardaki ambargolarla yetiniyoruz. aramızdaki birlikte yaşama hukukuna ihanet edenlerin, yarın dönüp bu kapıyı tekrar nasıl çalabileceklerini merak ediyoruz. Bu kapı tamamen kapanmadan uzatılacak her eli tutmaya hazır olduğumuzu burada bir kez daha belirtmek istiyorum.
    Suriye ve Irak’ta yaşanan hiçbir hadise Türkiye’den bağımsız değildir. Hatta doğrudan doğruya iç işlerimizle alakalıdır. Dolayısıyla kimse bize ‘Siz niye Irak’la, Suriye’yle ilgileniyorsunuz’ deme hakkına sahip değildir.”

    Etiketler: gazetehaberleri , Tayyip Erdoğan , erdoğan
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