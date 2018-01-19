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    Suriye ile işbirliği çağrısı

    ANKARA
    19.01.2018 - 22:20 | Son Güncelleme:

    VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, olası Afrin operasyonuna yönelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Suriye ile işbirliği yapma çağrısı yaptı.

    Perinçek, dün düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Suriye ile işbirliği yapmamakla direten tavrıyla Tayyip Erdoğan yönetimi, Rusya, İran, Irak gibi Astana sürecinde birlikte olduğumuz müttefiklerimizi de güven bunalımına itiyor. Orada hazır bekleyen bir Suriye yönetimi var. 24 saat içinde çözülecek sorunlar bunlar. Türkiye’nin geleceği hiçbir şekilde kibire, kişisel saplantılara feda edilemez. Sayın Tayyip Erdoğan’a derhal Suriye ile işbirliği için harekete geçme çağrısında bulunuyoruz. Suriye ile işbirliği yapmayacaksa Tayyip Erdoğan istifa etmelidir. Suriye ile işbirliği yapmalıdır, Türkiye’nin geleceği, yararı buradadır.” Perinçek, Vatan Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayının, genel başkan olduğunu belirterek sloganı, “Güneş Doğu’dan doğar” olarak açıkladı. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Doğu Perinçek , son dakika
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