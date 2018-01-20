Suriye, Halep’i turizme açıyor

İspanya’nın başkenti Madrid’de yapılan Uluslararası Turizm Fuarı’nda Suriye, Halep’teki savaş yıkıntılarını gösteren posterlerle turist çekmeye çalışıyor. Şam yönetimi, 2011’de içsavaşın patlamasından bu yana ilk kez söz konusu fuara katılıyor. Muhaliflerle Esad rejiminin kanlı savaşında bir kısmı harabeye dönen Halep’in yanı sıra turistler terör örgütü DEAŞ’tan geri alınan UNESCO kültür mirasındaki Palmira antik kentini de ziyaret etmeye çağrılıyor. Suriye Turizm Bakanlığı pazarlama direktörü Bassam Barsık, “Suriye’yi ve ekonomisini tekrar yapılandırma yılındayız. Bu yıl 2 milyon ziyaretçi hedefliyoruz” dedi. Geçen yıl 1.3 milyon ziyaretçi geldiğini belirten Barsık, ancak bu sayıya bir günlüğüne gelen Lübnanlıların da dahil olduğunu söyledi.