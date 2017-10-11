Suriye: ABD desteği Suriyeli Kürtleri sarhoş etti

Rusya'nın Soçi kentinde mevkidaşı Sergei Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Muallim, "(Kürtler), Suriye'nin hiçbir koşul altında egemenliğinin ihlal edilmesine izin vermeyeceğini çok iyi bilir" dedi.

Muallim ayrıca, "ABD'nin desteği ve yardımı onları sarhoş etti. Ancak bu desteğin sonsuza dek sürmeyeceğini anlamaları lazım" diye konuştu.

2010 yılı itibariyle, Suriye'de 2,5 milyar varillik petrol rezervi olduğu tahmin ediliyor. Savaş öncesinde devletin toplam gelirlerinin yüzde 25'i petrolden geliyordu.