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    Suriye: ABD desteği Suriyeli Kürtleri sarhoş etti

    BBC Türkçe
    11.10.2017 - 16:04 | Son Güncelleme:

    Suriye Dışişleri Bakanı Velid el Muallim, petrol alanlarının kontrolü konusunda Kürt grupların Suriye ordusu ile mücadele içinde olduğunu ancak böyle bir şeyin olmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

    Rusya'nın Soçi kentinde mevkidaşı Sergei Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Muallim, "(Kürtler), Suriye'nin hiçbir koşul altında egemenliğinin ihlal edilmesine izin vermeyeceğini çok iyi bilir" dedi.

    Muallim ayrıca, "ABD'nin desteği ve yardımı onları sarhoş etti. Ancak bu desteğin sonsuza dek sürmeyeceğini anlamaları lazım" diye konuştu.

    2010 yılı itibariyle, Suriye'de 2,5 milyar varillik petrol rezervi olduğu tahmin ediliyor. Savaş öncesinde devletin toplam gelirlerinin yüzde 25'i petrolden geliyordu.

     

    Etiketler: Suriye , velid muallim , ABD
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