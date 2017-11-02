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    SÃ¼rekli kimlik deÄŸiÅŸtirdiÄŸi iÃ§in yakalanamÄ±yordu!

    Ä°hsan YALÃ‡IN/Ä°STANBUL, (DHA)Â
    02.11.2017 - 11:00 | Son GÃ¼ncelleme:

    HAKKINDA 50 yakalama kararÄ± bulunan E.K. jandarmanÄ±n operasyonuyla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Onlarca kiÅŸiyi dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen E.K.â€™nÄ±n 2 bin kiÅŸiye ait kiÅŸisel bilgileri de ele geÃ§irdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

    Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, iÅŸ bulma vaadiyle dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±; hakkÄ±nda yakalama kararÄ± olan kiÅŸileri sahte pasaport ve belgelerle yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len bir kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. ÅžÃ¼phelinin Ã§eÅŸitli suÃ§lardan hakkÄ±nda 50 yakalama kararÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

    Ä°stanbul Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, sahtecilik yapan ve onlarca kiÅŸiyi iÅŸ bulma vaadiyle dolandÄ±ran E.K.â€™yi yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Ekipler geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde E.K.â€™nin Fatihâ€™teki evine operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda ÅŸÃ¼pheli E.K. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

    E.K.â€™nin evinde yapÄ±lan aramada, Ã§ok sayÄ±da kimlik fotokopisi, adli sicil kaydÄ±, ikamet belgesi, pasaport, kalfalÄ±k belgesi ve 234 sahte 100 dolar ele geÃ§irildi.

    SÃ¼rekli kimlik deÄŸiÅŸtirdiÄŸi iÃ§in yakalanamÄ±yordu


    Ä°Åž VAADÄ° Ä°LE DOLANDIRMIÅž

    E.Kâ€™nin, internette kurduÄŸu blogda, "4 bin dolara Ã§alÄ±ÅŸacak usta aranÄ±yor" gibi ilanlar yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ±, iÅŸ bulma vaadiyle baÅŸvuran kiÅŸilerden aldÄ±ÄŸÄ± kimlik, pasaport ve belgeler Ã¼zerinde deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±ÄŸÄ±, bunlarÄ± kullanarak hakkÄ±nda arama ve yakalama kararÄ± olan kiÅŸileri yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

    TUTUKLANDI

    Ekipler, nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, parada sahtecilik, yaÄŸma gibi suÃ§lardan hakkÄ±nda 50 ayrÄ± yakalama kararÄ± bulunan ve sÃ¼rekli kimlik deÄŸiÅŸtirdiÄŸi iÃ§in yakalanamayan E.K.â€™nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 2 bin kiÅŸiye ait ait verileri ele geÃ§irdiÄŸi tespit etti.

    Jandarmadaki sorgusunun ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±.

    Etiketler: DolandÄ±rÄ±cÄ± , kiÅŸisel bilgi hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±
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