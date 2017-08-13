CHP’lilerin aynı iddialar nedeniyle tutuklanan Alman vatandaşı Peter Staudtner ve İsveç vatandaşı Ali Gharavi ile görüşmelerine ise izin verilmedi. Tutuklu aktivistler özetle şunları anlattı:



Nalan Erkem (Helsinki Yurttaşlar Derneği üyesi): Hapishanede öğrendik ki FETÖ ile ilişkilendirilmişiz. FETÖ ile irtibatlandırılmak kadar absürd ve onur kırıcı bir şey olamaz. Sağlık sorunum var. Sürekli kan kaybediyorum ve cezaevi doktorunun baş edemediği bir sorunla karşı karşıyayım. 40 gündür bir uzman hekime ulaşılıp, bu rahatsızlığım durdurulamadı. Kendimi güçsüz hissediyorum.



Özlem Dalkıran (Helsinki Yurttaşlar Derneği üyesi): Af Örgütü medya sorumlusu iken Recep Tayyip Erdoğan serbest bırakılsın diye kampanya yapmıştık, başörtüsü için de kampanyalar yaptık. Bizler için sağcı, solcu yok. Haksızlığa uğrayanların kimliği önemli değil. Casus nasıl olunuyor, inanın bilmiyorum.



İdil Eser (Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü): Dışarıdayken kanser şüphesiyle takip ediliyordum. Bu konuda sağlık raporlarım var ve bu takibin devam etmesi gerekiyor. Bakırköy Cezaevi’nde kaldığımız dönemde raporları teslim etmiştik ancak hâlâ raporlar bürokrasi aşılıp gerekli yerlere ulaşamadı.



Günal Kurşun (İnsan Hakları Gündemi Derneği Yönetim Kurulu üyesi): TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na dilekçe vereceğim, çocuğumun fotoğrafı bana verilmiyor. Eski eşime ziyaret izni olmadığı için 1.5 yaşındaki çocuğumu da göremiyorum



Veli Acu (İnsan Hakları Gündemi Derneği üyesi): Yalnız kalma fobim var, evde bile yalnız kalmaya tahammülüm yok. Sol gözüm protez, iki günde bir bakımı yapılması lazım ancak 20 günde bir bakım yapabiliyorum. BM’de çalıştığım sırada Kalkınma Bakanlığı’nda çalışan biri beni aramış ve BM’ye iş başvurusu için bilgi almış. Bu kişi işten atılmış ve telefonunda ByLock varmış. Bu nedenle tutukluyum. Kanun ve yönetmelik dışı bir muamele görüyorum, en ağır işkence bu.