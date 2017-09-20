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    Sürekli arızalanan otomobilini hendeğe attı

    Ömer BİLGE / LEFKOŞA
    20.09.2017 - 15:59 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 16:04

    KKTC'de yaşayan Ercümet Saldıray sürekli arızalanan otomobiline sinirlenerek arabasını 5 metre derinliğindeki hendeğe attı.

    KKTC’nin Gazimağusa kentinde önceki akşam görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Sürekli arızalanan otomobiline sinirlenen Ercüment Saldıray, kent dışında ‘aşıklar tepesi’ bölgesine geldi ve el frenini çektiği aracını, “Beytambal kalsın (Kıbrıs ağzında eksik kalsın’ anlamında) diyerek 5 metre derinliğindeki hendeğe attı.

    Sürekli arızalanan otomobilini hendeğe attı

    TAMİRCİLERE GİTMEKTEN BIKTIM

    Otomobilin kullanılamaz hale gelmesinden sonra ‘Oh be kurtuldum’ diyen 40 yaşındaki Saldıray, polise verdiği ifadesinde aracın sürekli arıza yaptığını ve tamircilere gitmekten bıktığını belirterek, sinirlenip hurdaya çıkarmak amacıyla hendeğe attığını söyledi.

    EM 494 plakalı eski otomobilinden ilginç bir yöntemle kurtulan Saldıray KKTC gündeminin birinci sırasına yükseldi.

    Etiketler: KKTC , Lefkoşa , araç
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