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Sürdürülebilir enerjiye 14 milyon TL hibe

İHA
06.09.2017 - 09:39 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 09:39

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan sürdürülebilir 16 enerji projesine 14 milyon lira hibe aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir enerji yönetimi projelerine 14 milyon TL hibe aldı.

Avrupa Birliği’nden (AB) 800 bin lira, EPDK’dan 3 milyon lira ve İpekyolu Kalkınma Ajansından 10 milyon 200 bin lira hibe kazanıldı.

İnsan hayatının vazgeçilmezi olan enerjinin daha iyi yönetilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi aldığı kararla 2014 yılında Fen İşleri Daire Başkanlığı Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğünü kurdu, çok kısa zamanda hazırladığı projelerle dikkat çeken müdürlük, bugüne kadar hazırladığı 16 projeye 14 milyon lira hibe desteği almayı başardı.

 

ENERJİ KAYNAKLARI HAREKET GEÇİLECEK

Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, enerji yönetimi ve farkındalık alanlarında çalışmalar yürüten müdürlük, kentin coğrafik ve iklim özelliğinden yararlanarak önemli projelerin altına imza attı.

Güneş, rüzgar ve biyogaz enerji santrallerine ilişkin projeler hazırlayan Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü, yenilenebilir enerji kaynaklarını harekete geçirmeyi hedefine aldı.

Enerji verimliliği projeleriyle ortalama yıllık 14 milyon liralık tasarruf sağlamayı amaçlayan müdürlük, kenttin muhtelif bölgelerinde yüzde 33 oranında enerji tasarrufu potansiyelini açığa çıkarttı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ulusal ve uluslararası toplam 16 projeye 14 milyon lira hibe verildi.

Etiketler: sürdürülebilir enerji , enerji verimliliği , sürdürülebilir enerji hibesi
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