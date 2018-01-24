Sürat Kargo Çalışma Saatleri 2018 - Hafta İçi/Haftasonu Dağıtım Saatleri

Sürat Kargo, kurumsal ya da bireysel diye ayırmadan tüm müşterilerinin gereksinimlerini onlardan önce düşünerek yeni teknolojiler ve hizmetler geliştiriyor. Gönderilerinize en az sizin kadar değer veriyor ve bekleyenin de gönderenin de içi rahat olsun diye gece gündüz çalışıyor.

Sürat Kargo 2003 yılının Temmuz ayında kuruldu. Kargo sektörünün en genç markalarından biri olarak kısa zamanda en önemli oyuncuları arasında yerini aldı. Bugün 700’e yakın şube, 1600 araçlık dev filosu, 1100 üzerinde mobil dağıtım alanı, 5000’i aşkın personeli ile gönderilerinizi Türkiye'nin her yerine ve dünyanın 228 ülkesine güvenle taşıyor.

Sürat Kargo dağıtım saatleri, Sürat Kargo çalışma saatlerine paralel olarak ayarlanmıştır. Sürat Kargo şubelerinin yer aldığı ilin coğrafi konumuna göre düzenlenmiş olan Sürat Kargo çalışma saatleri, hafta içi her gün 9 buçuk saat sürmektedir.

Sürat Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve Kapanış saati olan 18.30’a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 14.30’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir. Sürat Kargo Doğu illerimizde hafta içi 08.30 dan 18.00’a kadar hizmet vermeye devam ederken, Cumartesi günleri yine 08.30’dan 14.00’a kadar hizmet vermektedir.

Sürat Kargo merkez binası, Mahmutbey Mah. Soğuksu Cad. No: 31 Bağcılar/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Sürat Kargo merkez şubesine 212 410 30 30 numaralı telefon aracılığıyla veya 212 410 30 31 faks numarasıyla erişebilirsiniz.