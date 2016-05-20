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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Advertorial>Sur Yapı’dan Lavanta Bahçeleri ile Çevrili, Modern ve Şehirli Bir Proje; Lavender…

Sur Yapı’dan Lavanta Bahçeleri ile Çevrili, Modern ve Şehirli Bir Proje; Lavender…

20.05.2016 - 10:04 | Son Güncelleme:

Sur Yapı; lavanta bahçeleri, göletleri, geniş meydanları, bir bulvar boyunca uzanan cadde mağazaları ile gösterişli ve şehirli mimariye sahip Lavender’i satışa sundu. 550 milyon TL yatırım değeriyle Anadolu Yakası’nın en çok prim yapan ve tercih edilen ilçesi Sancaktepe’de yapımına başlanacak projede modern ve gösterişli yapısının yanı sıra sakinlerine şehirli bir yaşam vaat ediyor.

Şehirli ve gösterişli mimariye sahip proje 43 dönüm arsa alanı üzerinde üç farklı tip konut blokları ile 105.000 metrekare inşaat alanına sahip. Projede göl, bahçe ve teras adında üç farklı konseptte yer alan blokları ile 535 konut ve cadde mağazaları yer alıyor. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1’lerden oluşan 29 farklı daire tipi bulunan Lavender’de ayrıca geniş yeşil alanlar, bahçeler ve gölet bulunuyor.

İlk 100 ev için 60 ay vade farksız ödeme fırsatı!
Üçüncü köprü, hızlı tren, metro gibi büyük kamu yatırımları ile prim yapmaya devam edeceğini düşündüğümüz bu bölgede biz de Lavender projemizle yatırımlarımıza devam ediyoruz. Lansmana özel %10 + %10 tamamı peşin veya peşin + banka kredisi indirimi ile 295 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa açtığımız projede ayrıca lansmana özel ilk 100 ev için 60 ay vade farksız ödeme fırsatı sunuyoruz.

Yalı dairesi gibi göl blokları…
Üç farklı blok tipine sahip projede gölet kıyısında yer alan az katlı yalı tipi daireler de ön plana çıkıyor. Göletler etrafında konumlanmış 3+1 ve 4+1 dairlerden oluşan sınırlı sayıdaki az katlı göl blokları her katta bulunan iki dairesi ile adeta müstakil bir yalı dairesi gibi hazırlandı. Geniş aileler için tasarlanan göl bloklarında göl üzerinde uzanan büyük balkonlar planlanarak ev sahiplerine su ve yeşilin keyfine evlerinde varma imkanı sunuluyor…

Lavanta bahçeleriyle donatılan proje; Lavender…
Sur Yapı Lavender projesinde lavanta bahçeleri, yemyeşil çim alanları, göle uzanan iskeleleri, piknik alanları, göl üzerindeki locaları, göletleri ve su parklarıyla huzurlu bir yaşamın kapıları aralanıyor. Üç farklı blok tipinde 57 m² ile 226 m² arasında değişen 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 dairelerin yer aldığı proje şehirli mimarisiyle de dikkat çekiyor.

Lavender ayrıca hareketli peyzaj tasarımı ile de göz dolduruyor. Lavanta bahçelerinden esinlenerek oluşturulan büyük bahçe ve gölet içerisinde erguvan çiçekleri, morlu pembeli çiçek bahçeleri, süs kirazları, gülibrişim, sonbahara geçişin en güzel simgelerinden oya ağaçları, her mevsim yemyeşil manolya ağaçları, salkım söğütler, insanlığın asırlık dostu zeytin ağaçları, yaz aylarında gölgesinde serinleten ıhlamur ağaçları, gürgenler, heybetli gövdeleriyle akçaağaçlar da yerini alıyor.

Sosyal alanlarıyla yaşayan proje; Lavender…
Lavender konforlu ve lüks dairelerinin yanı sıra rekreasyon alanlarıyla da avantaj sağlıyor. Yürüyüş parkurları, piknik alanları, açık yüzme havuzu, iki kapalı yüzme havuzu, çocuk havuzu, amfi sahneleri, açık spor alanları, avlu bahçeleri, çardakları, Lavender kafesi, fitness alanı, saunası, hamamı, pilates odası, yoga salonu, hobi alanları ve yarı olimpik açık yüzme havuzuyla Lavender şehirli bir yaşam vaat ediyor.

Lavender projesinde çocuklara da eğlenceli bir dünya sunuluyor. Projede Kızılderili evleri, korsan gemileri, kulübeleri, macera parkları, trambolin, masa tenisi alanları, kaykay pisti, paten sahası, akülü araç kullanım alanı, bisiklet yolu gibi farklı yaş guruplarına uygun birbirinden cazip aktivite alanları da yer alıyor.

Lavender güçlü lokasyonuyla Anadolu Yakası’nın yükselen değeri Sancaktepe’de!
Anadolu Yakası’nın en çok değer kazanan ve tercih edilen bölgesi Sancaktepe’de satışına başlanan Lavender projesi, lokasyonu ile avantaj sağlıyor. Üç cephesinden yola bağlantılı olan projenin Tem otoyoluna da cephesi bulunuyor. Kuzey Marmara otoyoluna, hızlı tren hattına komşu konumda yer alan Lavender tamamlanmak üzere olan Çekmeköy – Sancaktepe metrosunun Samandıra durağının da yanı başında… Metro ağı ile Sancaktepe’den Üsküdar’a 20 dk. Yenikapı’ya 30 dk. Taksim’e ise 45 dk. da gidilebilecek.

Lavender ayrıca günlük hareketi 100 bin kişi civarında olacak olan 4100 yatak kapasiteye sahip Türkiye ve Avrupa’nın planlanan en büyük şehir hastanesine, yapılması planlanan devlet üniversitesine ve Anadolu Yakasındaki tek durağı Sancaktepe’de olan hızlı tren hattına komşu konumda yer alıyor.
%10 + %10 tamamı peşin indirim ile 295 bin TL’den başlayan fiyatlarla!

Anadolu Yakası’nın en çok pirim yapan bölgesi Sancaktepe’de başlayan Lavender lansmana özel kampanya kapsamında %10 + 10 peşin ve peşin + banka kredili indirimi ile 295 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca projede ilk 100 ev için 60 ay vade farksız ödeme imkânı da bulunuyor.

Ayrıntılı Bilgi için: 444 5 787

www.suryapilavender.com.tr

Lavender Projesi İçin:
Metrogarden Alışveriş Merkezi Satış Ofisi -1. Kat

Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No: 940 Ümraniye/İstanbul

 

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