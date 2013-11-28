Sur Yapı'dan İddialı "Az Az Ödeyin Üstü Kalsın!" Kampanyası

Sur Yapı yeni başlattığı “AZ AZ ÖDEYİN ÜSTÜ KALSIN!” KAMPANYASI ile müşterilerine lüks projelerinde birikimlerine dokunmadan kolay erişim ve müthiş bir yatırım fırsatı sunuyor.



AZ AZ ÖDEYİN ÜSTÜ KALSIN!

Kampanya kapsamında Corridor projesinde müşteriler tasarruflarına dokunmadan lüks ve konforlu bir konuta hiç peşinat ödemeden, 60 ay için 0,37, 120 ay için 0,60 oran ile kredi kullanabilecekler. Kalan tutarı ise Sur Yapı bünyesinde 4 yıl vade farksız eşit taksitlerle ödeyebilecekler. Böylelikle bu kampanya kapsamında lüks bir konutu sadece taksit ödeyerek satın alabilecekler.



Ayrıca kampanyada peşin ödemelerde yüzde 10 indirim avantajı da bulunmakta. Hem oturumcu hem de yatırımcı müşterilere yönelik sunulan bu fırsatlar dışında her iki projede de yüzde 1 KDV fırsatı diğer önemli bir ayrıcalık olarak dikkat çekiyor.



CORRİDOR REZİDANS ARALIK 2014 TESLİM, ÖRNEK DAİRE HAZIR! AZ AZ ÖDEYİN ÜSTÜ KALSIN

Avrupa Yakası’nın parlayan yıldızı, Güneşli’nin yeni ve gözde yaşam alanı Corridor ’da müşteriler 157 metrekare 3+1 daire için aylık 4 bin 284 lira TL taksit ödeyerek evlerini Aralık 2014 ‘te teslim alabilecekler. Kalan bedeli ise vade farkı ödemeden 4 yıl boyunca yılda 1 kez yıllık 74.813 TL ödemelerle tamamlayabilecekler.

Corridor ‘da 3+1 bir daire için bir aile teslime kadar yaklaşık 50.000 TL lik bir ödeme ile lüks rezidansına taşınma şansına sahip olacak.

101 metrekare 2+1 daire için 3 bin 35 lira, 42 metrekare 1+0 stüdyo daire ise bin 379 lira taksit ödeyerek kira öder gibi lüks ve ayrıcalıklı bir rezidans daireye sahip olabilecekler.

DAİRE TİPİ FİYAT 120 AY AYLIK TAKSİT TUTARI * AZ AZ ÖDEYİN ÜSTÜ KALSIN! KASIM 2014,2015,2016,2017 1+0 214.000 TL 1.379 TL 24.075 TL 1+1 337.000 TL 2.171 TL 37.913 TL 2+1 471.000 TL 3.035 TL 52.988 TL 3+1 665.000 TL 4.284 TL 74.813 TL



Sur Yapı’nın İstanbul Güneşlide yer alan Corridor Projesi, yoğun ulaşım akslarından E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu'nu birbirine bağlayan Basın Ekspres Yolu üzerinde ve Atatürk Havalimanı'na çok yakın bir konumda yer almakta. Son beş yıl içerisinde yapılan rezidans, ofis, otel ve alışveriş merkezi projeleri ile İstanbul’un yeni Maslak bölgesi olarak adlandırılan bölge, inşası tamamlanan ve faaliyete geçen Kirazlı-Aksaray ve Kirazlı-Başakşehir metro hatlarının kesişim noktası olan Kirazlı istasyonuna sadece 1,5 kilometre mesafede yer almakta.



Projedeki tüm dairelerin rezidans hizmeti alacağı projede ayrıca hem projenin hem de bölgenin restaurant, kafe gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bölgenin ilk ve de tek temalı alışveriş caddesi yer almakta.



Geçtiğimiz ay keman sanatçısı Canan Anderson’un verdiği keman konseri ile açılışı yapılan ve müşterilerinin beğenisine sunularak büyük ilgi gören örnek daire ziyaretçilerini bekliyor.



Yaşamın 2014 yılı sonunda başlayacağı projede, yatayda ve dikeyde değişik blok yapılarında yer alan 1+0’dan 4+1’e kadar zengin daire seçenekleri ve de alışveriş çarşısında yer alan farklı tipteki ticari alanlar hem oturumcu hem de yatırımcılar için güzel fırsatlar sunuyor.



Corridor hakkında detaylı bilgi için: 0212 651 16 63 / www.suryapicorridor.com.tr



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