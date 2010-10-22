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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Advertorial>Sur Yapı'dan 500 Milyon Dolarlık Proje

Sur Yapı'dan 500 Milyon Dolarlık Proje

22.10.2010 - 15:46 | Son Güncelleme:

Sur Yapı imzasıyla Çamlıca Tepesi eteklerinde inşa edilecek “Exen İstanbul”’, yatay bloklarındaki kat bahçeleri, Boğaziçi’nin muhteşem siluetinin izlenebileceği kule rezidansı , benzersiz sosyal ve teknolojik altyapısı ile hayallerdeki İstanbul’u şehrin merkezine taşıyor.

Modern mimari ve kalite anlayışıyla müşteri memnuniyetini ön planda tutarak konut sektörüne farklılık getiren Sur Yapı, şimdi de anıtsal bir projeyi hayata geçiriyor. Çamlıca Tepesi eteklerinde, 155 bin metrekarelik arazi üzerinde inşa edilecek Exen İstanbul’un  daire fiyatları 172 bin lira ile 2.5 milyon lira arasında değişmektedir.   

500 milyon dolarlık yatırım 

İdeal bir yaşam alanı olmasının yanı sıra mükemmel bir yatırım fırsatı da sunan Exen İstanbul, anayolların hemen yanında, Boğaziçi Köprüsü’ne 5, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne 10 dakikalık mesafede bulunuyor. İş, yaşam, alışveriş ve finans merkezlerinin tam ortasında yer alan Exen İstanbul’un toplam yatırım bedeli 500 milyon dolar.

Muhteşem İstanbul silueti

Exen İstanbul’un yarısından fazlası, yatay binalardan oluşuyor. 1.038 konutun bulunduğu projede; yatay binalar 11-15 katlı, 160 metre yüksekliğindeki kule rezidansı ise 44 katlı olacak. Her katta biraz genişleyen muhteşem Marmara Denizi ve Adalar manzarasına, yükseldikçe İstanbul Boğazı da eklenecek. Panoramik İstanbul manzaralı daireler, penthouse keyfi ve lüksü ile benzersiz olacak. Projede 36 m2’lik stüdyo dairelerden 355 m2’lik 4+1 dairelere kadar farklı konut seçenekleri yer alıyor.

Çevreye saygılı malzemeler

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, 3 etaptan oluşacak projenin 1.etabının  2012 ‘de, tamamının ise 2013 yılında tamamlanacağını belirtti. Exen İstanbul’un inşasında çevreye saygılı malzemeler kullanılacağını vurgulayan Elmas, şöyle konuştu:
“Tüm projelerimizde,  dünya kenti İstanbul’a karşı sorumluluklarımız olduğu bilinciyle hareket ediyoruz.  Çalışmalarımızı;  günümüz için güzel bir örnek olmak, geleceğe ise güzel bir  miras bırakmak anlayışı ile planlıyoruz. Bugüne kadar toplam iki milyon metrekarenin üzerinde inşaat yaptık.  Her yeni proje bizi daha da heyecanlandırıyor.  Hem mimar, hem de konut üreticisi olarak kentin merkezinde kalıcı eserler bırakmak istiyorum.  Yeni projemiz Exen ile  sadece İstanbul’da değil, uluslararası arenada da iddialı olabilecek bir projeyi hayata geçirerek bunu gerçekleştirebileceğimize inanıyorum. “

Hiçbir ayrıntı unutulmadı

Bir rezidansta yaşamanın tüm ayrıcalıklarını sunacak Exen İstanbul’un dikey yaşam alanlarında, konuklar lobide karşılanacak. Vale, concierge, resepsiyon hizmetleri  bulunacak. Kafe ve restoranı, kuaförü, kuru temizlemesi, lostra salonu, marketiyle günlük ihtiyaçların karşılanabileceği mini çarşısı, Exen İstanbul sakinlerinin hizmetinde olacak.
27’inci kattaki donanımlı  spor tesisinde, büyüleyici manzaranın yanı sıra yüzme havuzu, fitness alanı, sauna, buhar banyosu ve masaj odası yer alacak.
Ev otomasyon sistemi sayesinde; trafik, hava durumu gibi bilgilere ve güvenlik kamerası görüntülerine tek panelden ulaşılabilecek.

Her daireye kat bahçesi

Yatay bloklardaki her dairenin sahip olduğu kat bahçeleri; sakinlerine, yemek, sohbet ve kahve keyfini , yeşil ve maviyle iç içe göl manzarası eşliğinde yaşatacak.
Hayatının büyük bölümünü işyerinde değil, evinde geçirmek isteyenler, Exen istanbul’un sağladığı home office yaşam imkanlarıyla bu planlarını gerçekleştirebilecek.
Exen İstanbul’un dev rekreasyon alanında, göz alabildiğine uzanan bir korunun içinden geçilerek sosyal alanlara ulaşılacak. Yeraltında çözümlenmiş kapalı otoparklar ve sosyal tesislerin dışında kalan açık otoparklar sayesinde, yaşam alanlarında tek bir araca bile rastlanmayacak. Suyun dinginliği ve yeşille mavinin sakinleştirici etkisi,  büyülü  bir atmosfer oluşturacak. Zen bahçesi, göleti, havuzları, fıskiyeleri, çocuk parkları, 1 kilometrelik bisiklet parkuru, mini futbol sahaları, fun golf sahası ile şehrin ortasında doğayla iç içe bir yaşama sunan Exen İstanbul, güneş panelleriyle ısınan havuzu sayesinde, bahar aylarında da açık havada yüzmenin keyfini yaşatacak.

Ayrıntılı bilgi içinexenistanbul.com.tr

Satış Ofisi 0216 316 79 90 pbx

Çamlıca Bölgesi, Tantavi Mahallesi Mandıra Caddesi No:20    34764 Ümraniye/İSTANBUL

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