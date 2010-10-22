Sur Yapı'dan 500 Milyon Dolarlık Proje

Modern mimari ve kalite anlayışıyla müşteri memnuniyetini ön planda tutarak konut sektörüne farklılık getiren Sur Yapı, şimdi de anıtsal bir projeyi hayata geçiriyor. Çamlıca Tepesi eteklerinde, 155 bin metrekarelik arazi üzerinde inşa edilecek Exen İstanbul’un daire fiyatları 172 bin lira ile 2.5 milyon lira arasında değişmektedir.
500 milyon dolarlık yatırım
İdeal bir yaşam alanı olmasının yanı sıra mükemmel bir yatırım fırsatı da sunan Exen İstanbul, anayolların hemen yanında, Boğaziçi Köprüsü’ne 5, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne 10 dakikalık mesafede bulunuyor. İş, yaşam, alışveriş ve finans merkezlerinin tam ortasında yer alan Exen İstanbul’un toplam yatırım bedeli 500 milyon dolar.
Muhteşem İstanbul silueti
Exen İstanbul’un yarısından fazlası, yatay binalardan oluşuyor. 1.038 konutun bulunduğu projede; yatay binalar 11-15 katlı, 160 metre yüksekliğindeki kule rezidansı ise 44 katlı olacak. Her katta biraz genişleyen muhteşem Marmara Denizi ve Adalar manzarasına, yükseldikçe İstanbul Boğazı da eklenecek. Panoramik İstanbul manzaralı daireler, penthouse keyfi ve lüksü ile benzersiz olacak. Projede 36 m2’lik stüdyo dairelerden 355 m2’lik 4+1 dairelere kadar farklı konut seçenekleri yer alıyor.
Çevreye saygılı malzemeler
Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, 3 etaptan oluşacak projenin 1.etabının 2012 ‘de, tamamının ise 2013 yılında tamamlanacağını belirtti. Exen İstanbul’un inşasında çevreye saygılı malzemeler kullanılacağını vurgulayan Elmas, şöyle konuştu:
“Tüm projelerimizde, dünya kenti İstanbul’a karşı sorumluluklarımız olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Çalışmalarımızı; günümüz için güzel bir örnek olmak, geleceğe ise güzel bir miras bırakmak anlayışı ile planlıyoruz. Bugüne kadar toplam iki milyon metrekarenin üzerinde inşaat yaptık. Her yeni proje bizi daha da heyecanlandırıyor. Hem mimar, hem de konut üreticisi olarak kentin merkezinde kalıcı eserler bırakmak istiyorum. Yeni projemiz Exen ile sadece İstanbul’da değil, uluslararası arenada da iddialı olabilecek bir projeyi hayata geçirerek bunu gerçekleştirebileceğimize inanıyorum. “
Hiçbir ayrıntı unutulmadı
Bir rezidansta yaşamanın tüm ayrıcalıklarını sunacak Exen İstanbul’un dikey yaşam alanlarında, konuklar lobide karşılanacak. Vale, concierge, resepsiyon hizmetleri bulunacak. Kafe ve restoranı, kuaförü, kuru temizlemesi, lostra salonu, marketiyle günlük ihtiyaçların karşılanabileceği mini çarşısı, Exen İstanbul sakinlerinin hizmetinde olacak.
27’inci kattaki donanımlı spor tesisinde, büyüleyici manzaranın yanı sıra yüzme havuzu, fitness alanı, sauna, buhar banyosu ve masaj odası yer alacak.
Ev otomasyon sistemi sayesinde; trafik, hava durumu gibi bilgilere ve güvenlik kamerası görüntülerine tek panelden ulaşılabilecek.
Her daireye kat bahçesi
Yatay bloklardaki her dairenin sahip olduğu kat bahçeleri; sakinlerine, yemek, sohbet ve kahve keyfini , yeşil ve maviyle iç içe göl manzarası eşliğinde yaşatacak.
Hayatının büyük bölümünü işyerinde değil, evinde geçirmek isteyenler, Exen istanbul’un sağladığı home office yaşam imkanlarıyla bu planlarını gerçekleştirebilecek.
Exen İstanbul’un dev rekreasyon alanında, göz alabildiğine uzanan bir korunun içinden geçilerek sosyal alanlara ulaşılacak. Yeraltında çözümlenmiş kapalı otoparklar ve sosyal tesislerin dışında kalan açık otoparklar sayesinde, yaşam alanlarında tek bir araca bile rastlanmayacak. Suyun dinginliği ve yeşille mavinin sakinleştirici etkisi, büyülü bir atmosfer oluşturacak. Zen bahçesi, göleti, havuzları, fıskiyeleri, çocuk parkları, 1 kilometrelik bisiklet parkuru, mini futbol sahaları, fun golf sahası ile şehrin ortasında doğayla iç içe bir yaşama sunan Exen İstanbul, güneş panelleriyle ısınan havuzu sayesinde, bahar aylarında da açık havada yüzmenin keyfini yaşatacak.
Ayrıntılı bilgi içinexenistanbul.com.tr
Satış Ofisi 0216 316 79 90 pbx
Çamlıca Bölgesi, Tantavi Mahallesi Mandıra Caddesi No:20 34764 Ümraniye/İSTANBUL