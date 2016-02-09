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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Advertorial>Sur Yapı’da %10+%10 İndirim Fırsatı

Sur Yapı’da %10+%10 İndirim Fırsatı

09.02.2016 - 14:35 | Son Güncelleme:

Sur Yapı İlkbahar'dan Yeni Yılın İlk Konut Destek İndirimi!

Konut Destek Kapsamında %15 Peşinat İndirimi
Konut destek kampanyası kapsamında; Sultanbeyli’de bulunan İlkbahar projesinden 3+1 150 m² 650 bin TL değerindeki bir konuta sahip olmak için toplam satış bedelinin yüzde 35’i olan 227 bin TL ödemek yerine 196 bin TL peşinat ödeniyor. Böylelikle tüketici ödediği peşinat üzerinden yüzde 15 indirim kapsamında yaklaşık 35 bin TL konut desteğinden yararlanıyor.

Peşinat İndirimine Ek 60 Ay Vade Farksız Ödeme İmkânı
Sur Yapı’da %10+%10 İndirim FırsatıKonut destek kampanyasında tüketici 60 ay boyunca vade farksız, aylık 3.850 TL‘lik taksitler ödüyor. Kalan tutar ise teslim ve teslim sonrası iki yıl olmak üzere vade farksız Sur Yapı bünyesinde üç eşit takside bölünüyor.

Tamamı Peşin Ödemelere %10+10 İndirim!
Sur Yapı, kampanya kapsamında İlkbahar projesinde tamamı peşin ve peşin + banka kredili ödemelerde %10+10 indirim fırsatı sunuyor.

Tamamı peşin ödemeler kapsamında 3+1 150 m² 650 bin TL değerindeki bir daire yapılan indirimlerle yaklaşık 535 bin TL’ye satışa sunuluyor.

Sur Yapı’da %10+%10 İndirim Fırsatı

Düşük Peşinat ve Banka Kredisine de %15 Konut Desteği Var!
Kampanya kapsamında daha düşük peşinat ödemek isteyenler için hem ödediği peşinat tutarına hem de banka kredisi tutarına %15 indirim yapılıyor. İlkbahar Sultanbeyli projesinde ise 3+1 150 m² 650 bin TL değerindeki daire için düşük peşinatlı ödeme planıyla tüketici sadece %15 peşinat tutarı ve 0.95 kredi oranı ile toplam 429 bin peşinat ödüyor. Böylelikle banka kredisi üzerinden yüzde 15 indirim kapsamında 65 bin TL Sur Yapı konut desteği almış oluyor. Kalan tutarı ise teslimde ve takip eden iki yıl boyunca Sur Yapı bünyesinde vade farksız 75.833 TL taksitlerle ödüyor.


Sur Yapı İlkbahar Ulaşım Kolaylığı ile Dikkat Çekiyor
Sur Yapı’da %10+%10 İndirim FırsatıBenzersiz lokasyonuyla avantaj sağlayan Sur Yapı İlkbahar, kuzey ormanlarına, Paşaköy gişelerine ve TEM otoyoluna yakınlığıyla öne çıkıyor. Anadolu Yakası’nın değerlenen ilçesi Sultanbeyli’de yükselecek olan proje aynı zamanda yapımı devam eden 3. köprü güzergâhında bulunuyor.

Sur Yapı İlkbahar’a komşu konumda bulunan 100 dönümlük arazide yeni bir üniversite inşa ediliyor. Metro hattına kolayca ulaşımın sağlanabildiği proje aynı zamanda faaliyete geçmek üzere olan 400 yataklı Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne de 200 metre mesafede bulunuyor.

*Konut destek kampanyası 29 Şubat 2016 tarihine kadar geçerlidir.

Ayrıntılı Bilgi için: 444 5 787

www.suryapiilkbahar.com.tr

İlkbahar Projesi İçin:

Sultanbeyli Satış Ofisi
TEM otobanı üzerinde Sultanbeyli gişelerinden sağa girin. 1.2 km sonra Ekol Caddesi üzerinde devam edin. Anafen Koleji’nin karşısında İdilia Satış Ofisimizi göreceksiniz.

Metrogarden Alışveriş Merkezi Satış Ofisi -1. Kat
Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No: 940 Ümraniye/İstanbul


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