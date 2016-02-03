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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Advertorial>Sur Yapı’da %10+%10 İndirim Fırsatı

Sur Yapı’da %10+%10 İndirim Fırsatı

03.02.2016 - 16:20 | Son Güncelleme:

Sur Yapı Mirage Güneşli'den Yeni Yılın İlk Konut Destek İndirimi! 

Konut Destek Kapsamında %15 Peşinat İndirimi
Konut destek kampanyası kapsamında; Mirage Güneşli projesinden 3+1 168 m² 1 milyon 172 bin TL değerindeki bir konut için toplam satış bedelinin yüzde 35’i olan 410 bin TL peşinat ödemek yerine 348 bin TL ödeniyor. Böylelikle tüketici ödediği peşinat üzerinden yüzde 15 indirim kapsamında 61.500 TL ev desteğinden yararlanmış oluyor.

Peşinat İndirimine Ek 60 Ay Vade Farksız Ödeme İmkânı
Konut destek kampanyasında tüketici 60 ay boyunca vade farksız, aylık 6.800 TL’lik taksitler ödüyor. Kalan tutar ise teslim ve teslim sonrası iki yıl olmak üzere vade farksız Sur Yapı bünyesinde üç eşit taksite bölünüyor.

Tamamı Peşin Ödemelere %10+10 İndirim!
Sur Yapı, kampanya kapsamında Mirage Güneşli projesinde tamamı peşin ve peşin + banka kredili ödemelerde %10+10 indirim fırsatı sunuyor.
Tüketici 168 m² 3+1 kapalı mutfaklı, ebeveyn banyolu, geniş salonlu 1 milyon 172 bin TL değerindeki bir daireyi peşin alımda 949 bin TL’ye alabiliyor. Kampanya kapsamında müşteriler ödediği peşinat tutarını artırarak indirim tutarını da artırabiliyor.

Sur Yapı’da %10+%10 İndirim Fırsatı

Düşük Peşinat ve Banka Kredisine de %15 Konut Desteği Var!
Kampanya kapsamında daha düşük peşinat ödemek isteyenler için hem ödediği peşinat tutarına hem de banka kredisi tutarına %15 indirim yapılıyor. Mirage Güneşli ’de 3+1 168 m² bir daire için %15 peşinat tutarı ve 0.95 kredi oranı ile ödediği toplam 762 bin TL peşinat ve banka kredisi üzerinden yüzde 15 indirim kapsamında tam 114 bin TL Sur Yapı konut desteği almış oluyor. Kalan tutarı ise teslimde ve takip eden iki yıl boyunca Sur Yapı bünyesinde vade farksız 136.733 TL taksitlerle ödüyor.

Güneşli’de Yükselen Prestij
Rezidansları, A+ ofisleri, 5 yıldızlı otelleri, kolej ve üniversiteleri, özel hastaneleri ile Avrupa Yakası’nın hızla gelişen semti Güneşli ‘de, Atatürk Havaalanı, E-5 ve TEM kavşağı, yeni yapılacak Ataköy – İkitelli raylı toplu tasıma sisteminin Evren Güneşli ve Mimar Sinan istasyonlarına yakın konumu sayesinde prestije ulaşmanın en kolay yolu Mirage Rezidans.

Prestijli Bir Yatırım
Yapılan yatırımlarla her geçen gün gelişen ve 2. Maslak olarak adlandırılan Güneşli ’de yatırımın yeni odağı Mirage Rezidans olacak. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 seçenekleriyle 342 lüks rezidans daire ve 60 mağazasıyla Güneşli ‘de ayrıcalıklı bir yapıya sahip Mirage, gelecek planlarınız için Güneşli ’deki en doğru tercih. Çünkü Mirage’ın prestiji yatırımınızın değerini günden güne katlayacak.

Mirage Tarzı Yaşam
Bulunduğu bölgede tüm dikkatleri üzerine çeken gösterişli mimarisi, her biri ince zevklerle tasarlanmış 342 lüks rezidans dairesi, günlük ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılayabileceğiniz bulvar niteliğindeki ferah çarsısıyla Mirage Rezidans, tarzınızı yansıtacak. Mirage ile prestiji, sizi girişte karşılayan sık lobilerine adım attığınız andan itibaren hissedeceksiniz. Essiz peyzaj düzenlemesi, çocuk oyun alanları, spor olanakları ve sosyal tesisleriyle konfor ve huzur dolu bir konsept Mirage’da.

Özgürce Alışveriş Yapma Lüksü
Alışveriş merkezi yerine dışarıda özgürce dolaşmayı tercih edenlerdenseniz, Mirage’ın çarsısını çok seveceksiniz. Bulvar niteliğindeki ferah ve günlük ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılamanızı sağlayan 60 mağazasıyla Mirage Çarsı, evinizin hemen yanı basında. Rahat ve eğlenceli bir alışveriş deneyimi sizi bekliyor.

Bambaşka Bir Huzur
Rüyada olduğunuzu hissettirecek farklı dokularla tasarlanmış özel peyzajı, huzur veren koku bahçeleri, asmalı geçitler ve yansıma havuzları size şehrin içinde doğayla iç içe bir yasam sunuyor. Hayatınız bahçenizdeki çiçekler gibi renklenecek, yemyeşil bir huzurla dolacak.

Sağlığınız da Keyfiniz de Yerinde
Hem sağlıklı hem de keyifli bir yasam için Mirage, size birçok olanak sunuyor. Açık yarı olimpik yüzme havuzu, güneşlenme ve gölgelenme alanları, açıkhava fitness alanları, yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, 3 pota basketbol alanı, kafeler, farklı damak zevklerine hitap eden restoranlar ve çocuk oyun alanları sayesinde her an yasamdan keyif alacaksınız.

*Konut destek kampanyası 29 Şubat 2016 tarihine kadar geçerlidir.
Ayrıntılı Bilgi için: 444 5 787

www.suryapimirage.com.tr

Mirage Satış Ofisi
Evren Mahallesi, Bahar Caddesi, No:91 Metro Grossmarket Yanı Bağcılar/İstanbul

Metrogarden Alışveriş Merkezi Satış Ofisi
Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No: 940 Ümraniye/İstanbul

 

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