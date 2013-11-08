Sur Yapı Tilia Çekmeköy, Taşdelen’de

Sur Yapı olarak 21 yıldır sadece konut değil, oluşturduğumuz yaşam değerleri ile yatırım değeri yıllar boyu artan mutlu yuvalar inşa ediyoruz.



İçerisinde mutlu bir hayat, daima tatlı bir tebessümle hatırlanacak anılar biriktireceğiniz yuvalar.

Tilia projesinin 3. Köprü bağlantı yolu ve Şile otobanına sadece 1.1 km mesafede yer almasının yanı sıra, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ulaşım arterlerine ve yapımı devam eden metro hattına yakınlığı, mesire alanları, meşhur Taşdelen doğal kaynak suyu ve en önemlisi de Taşdelen ormanlarının hemen yanı başında konumlanması sebebiyle projeye olan talep oldukça fazla.



Orman manzaralı daireler sizleri bekliyor…

A ve C bloklarda bulunan; salon ve mutfağı ya da yatak odaları orman manzaralı, ara katlarda bulunan, 120 ve 118 m² 2+1 dairelere lansmana özel fiyatlar ve ödeme koşulları ile sahip olabilirsiniz.

DAİRE TİPİ m2 KAMPANYALI SATIŞ FİYATI AZ AZ ÖDE, ÜSTÜ KALSIN KASIM (2014, 2015, 2016, 2017) TAKSİT

(120 AY) 2+1 120 m2 367.200 TL 41.310 TL 2.732 TL 2+1 118 m2 360.900 TL 40.601 TL 2.685 TL 1+1 57 m2 180.900 TL 20.351 TL 1.346 TL

Standartların üstünde, ıhlamurlar altında...

Günümüzde İstanbul’da birçok proje hayata geçiyor. Modern, klasik, büyük, butik pek çok farklı proje... Biz, Sur Yapı olarak, tüm bu projelerde en önemli değerlerden birinin hep unutulduğunu düşünüyoruz: İstanbul’un kendisi ve gün geçtikçe kaybolmaya başlayan gerçek ruhu... Hatırlarsınız, gönüllerimizdeki İstanbul ıhlamur kokardı. Huzur ve sükunetin kokusuydu ıhlamur. Arnavutkaldırımlarıyla süslüydü tüm sokaklar. İnsanlar huzur ve mutluluk duyardı. İşte biz yeni projemize bu hayal ile yaşayanların hayatlarını geçirecekleri bir yer tasarlamak için başladık. Çekmeköy, Taşdelen’de, ıhlamur ağaçlarıyla dolu bir orman içerisinde, gönüllerimizdeki İstanbul’u tekrar yaşatmak için... Yola çıkarken de, hep ıhlamurlar, hep huzur, hep mutluluk ön planda olsun istedik.



Adına da Tilia dedik.



Doğa, sizin yeni adresiniz.

Taşdelen, Çekmeköy’ün en gözde semtlerinden biri. İsmini, yıllardır İstanbul halkının büyük bir zevkle içtiği Taşdelen kaynak suyundan alıyor. Tilia, şehrin yükselen değeri üniversiteler bölgesine yakın, her zaman doğayla iç içe... Tadına doyulmaz saf kaynak suyunun hemen yanı başında. Taşdelen Ormanı, özellikle hafta sonları, şehir yaşantısının verdiği sıkıntıyı atmak isteyenlerin huzur bulmaya geldikleri yer. Yürüyüş ve doğa sporları, burada bir başka tatta...



Kolay ulaşım, büyük yatırım.



Tilia, planlanan 3. köprü ile TEM bağlantı yolu ve 3. köprü yolu ana güzergâhına çok yakın... Şile otobanına sadece 1,1 km mesafede. Ayrıca Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ulaşım arterlerine ve yapımı devam eden metro hattına yakınlığı, mesire alanları, meşhur Taşdelen doğal kaynak suyu ve Taşdelen Ormanı’nın hemen yanı başında konumlanması sebebiyle hem şehrin merkezinde hem de çok değerli bir yatırım.



Yeşil Onun Doğasında Var

Tilia projesi, İstanbul’un o eskimeyen ruhundan olduğu kadar, doğanın kendisinden ilham alan bir proje. Mesela Tilia’da yaşarken yeşili ve suyu unutmanız mümkün değil. Sosyal ve spor aktivitelerinizi doğanın tam ortasında, özgürce gerçekleştirebileceksiniz. Ve tabii ki eşi benzeri olmayan o ıhlamur kokusu… Size tüm yorgunluğunuzu bir anda unutturacak.



Bir Botanik Bahçeniz Olduğunu Düşünün

Oya ağacı, iri çiçekli manolya, erguvan... Doğanın en güzel renkleri burada buluşuyor. Gün içerisinde kendinizi bir botanik bahçe gezisinde hissedeceksiniz. Avlusunda “Taşdelen Sedir” adını verdiğimiz hem oksijen hem de hayat dolu bir sosyal yaşam alanı var; ıhlamur ve manolya ağaçları altında yer alan parklar, spor ve dinlenme alanları sayesinde, size 7/24 doğayla iç içe yaşayacağınız bir hayat sunuyor.



Su… Doğanın En Saf Parçası

Doğa, su olmadan düşünülemez. Tilia projesinde su teması, avlu içindeki yeşil alanlara uyumlu bir şekilde kullanılmakta; “durağan”, “akan” ve “taşan” formlarındaki su konseptleri, aynı zamanda mikro klima ortamı oluşturuyor.

Tam Ortasında Hayat Var

Tilia, az katlı ve yatay bloklardan oluşan bir proje. Çünkü blokların yerleşimi planlanırken kendi iç ortak yaşam alanını oluşturan bir yerleşim hayal edildi. Yüksek bloklar yerine az katlı yatay blok düzeni sayesinde, Tilia’da her blok keyifli hayata bakıyor.

Burada Hayatın Her Saniyesi Değerli

Dostlarınızla birlikte barbekü partisine ne dersiniz? Dinlenme alanları, sosyal tesisler, mini basketbol sahası, barbekü alanı, havuz ve çok daha fazlası... Hayatı doyasıya yaşamak için düşünülmüş sosyal yaşam alanları sayesinde, Tilia’da sizin için hayatın her anı dolu dolu.

İhtiyacınız Olan Her Şey Elinizin Altında

Gün içinde ihtiyacınız olabilecek her şey size sadece birkaç metre uzaklıkta. Tilia Çarşı sayesinde, günlük ihtiyaçlarınızı karşılamak için evden uzaklaşmak zorunda kalmayacaksınız.

Tilia projesi hakkında ayrıntılı bilgi almak ve %10 lansman indirimi fırsatından yararlanmak için acele edin

Tıklayın sizi arayalım: http://www.suryapitilia.com.tr/tilia.aspx#iletisim