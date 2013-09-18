Sur Yapı Tilia Çekmeköy, Taşdelen’de

Sur Yapı olarak 21 yıldır sadece konut değil, oluşturduğumuz yaşam değerleri ile yatırım değeri yıllar boyu artan mutlu yuvalar inşa ediyoruz.

İçerisinde mutlu bir hayat, daima tatlı bir tebessümle hatırlanacak anılar biriktireceğiniz yuvalar.

Tilia projesinin 3. Köprü bağlantı yolu ve Şile otobanına sadece 1.1 km mesafede yer almasının yanı sıra, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ulaşım arterlerine ve yapımı devam eden metro hattına yakınlığı, mesire alanları, meşhur Taşdelen doğal kaynak suyu ve en önemlisi de Taşdelen ormanlarının hemen yanı başında konumlanması sebebiyle projeye olan talep oldukça fazla.

Yeşil Onun Doğasında Var

Tilia Projesi, İstanbul’un o eskimeyen ruhundan olduğu kadar, doğanın kendisinden ilham alan bir proje.

Mesela Tilia’da yaşarken yeşili unutmanız mümkün değil… Özel konut bahçeleri, yükseltilmiş çiçeklikler ve konut otoparkları çevresinde yer alan yeşil alanları sayesinde gün boyunca doğayla iç içesiniz.

Ve tabii ki eşi benzeri olmayan o ıhlamur kokusu… Size tüm yorgunluğunuzu bir anda unutturacak.

Bir Botanik Bahçeniz Olduğunu Düşünün

Tilia, bir peyzaj projesi olarak bile adlandırılabilir.

Burada oya ağacından iri çiçekli manolyaya, bambudan erguvana, doğanın en güzel renkleri buluşuyor. Gün içerisinde kendinizi bir botanik bahçe gezisinde hissedeceksiniz.

Avlusunda “Taşdelen Sedir” adını verdiğimiz hem oksijen hem de hayat dolu bir sosyal yaşam alanı var; ıhlamur ve manolya ağaçları altında yer alan yürüyüş parkurları, parklar, spor ve dinlenme alanları sayesinde size 7/24 doğayla iç içe yaşayacağınız bir hayat sunuyor.

Su… Doğanın En Saf Parçası

Doğa, su olmadan düşünülemez.

Tilia projesinde su teması, avlu içindeki yeşil alanlara uyumlu bir şekilde kullanılmakta; "durağan", "akan" ve "taşan" formlarındaki su konseptleri, aynı zamanda mikro klima ortamı oluşturuyor.

Tam Ortasında Hayat Var

Tilia, az katlı ve yatay bloklardan oluşan bir proje. Çünkü blokların yerleşimi planlanırken kendi iç ortak yaşam alanını oluşturan bir yerleşim hayal edildi.

Yüksek bloklar yerine az katlı yatay blok düzeni sayesinde, Tilia’da her blok keyifli hayata bakıyor.

Burada Hayatın Her Saniyesi Değerli

Dostlarınızla birlikte barbekü partisine ne dersiniz?

Dinlenme alanları, sosyal tesisler, mini basketbol sahası, barbekü alanları, havuz ve çok daha fazlası...

Hayatı doyasıya yaşamak için düşünülmüş sosyal yaşam alanları sayesinde, Tilia’da sizin için hayatın her anı dolu dolu.

İhtiyacınız Olan Her Şey Elinizin Altında

Gün içinde ihtiyacınız olabilecek her şey size sadece birkaç metre uzaklıkta.

Tilia Çarşı sayesinde, günlük ihtiyaçlarınızı karşılamak için evden uzaklaşmak zorunda kalmayacaksınız.

Tilia projesi hakkında ayrıntılı bilgi almak ve %10 lansman indirimi fırsatından yararlanmak için acele edin.



Detaylı bilgi için: 0216 508 28 00 //www.suryapitilia.com.tr