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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Advertorial>Sur Yapı Projelerindeki Cadde Dükkanları Satışta

Sur Yapı Projelerindeki Cadde Dükkanları Satışta

17.08.2017 - 15:37 | Son Güncelleme:

Sur Yapı’nın 12 farklı lokasyonda bulunan 17 projesindeki cadde dükkanları işine değer katmak isteyenler ve dükkan yatırımı yapmak isteyenlerle buluşuyor. Sur Yapı Projelerindeki Cadde Dükkanları 180 Bin TL’den Başlayan Fiyatlarla Satışta!

Prestijli projeleri ardı ardına hayata geçiren Sur Yapı, projelerinde bulunan cadde dükkanlarını satışa sundu. İstanbul’un Anadolu Yakasındaki 10, Avrupa Yakasındaki 7 projenin cadde dükkanları kampanyalı fiyatları ve alternatifli ödeme seçenekleriyle sahiplerini bekliyor.

Sur Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Sur Yapı, birbirinden prestijli projelerinde bulunan cadde dükkanlarını satışa sundu. Bulundukları bölgelerin çehresini değiştiren ve dönüştüren Sur Yapı projeleri, ticari alanlarıyla iş değiştirmek, büyük bir ofise geçmek, lokasyon değiştirmek, dükkan yatırımı yapmak isteyen herkese uygun bir seçenek sunuyor.

17 Farklı Sur Yapı Projesindeki Cadde Dükkanları Satışta!
İstanbul’un 12 farklı ilçesinde yer alan 17 Sur Yapı projesi, binlerce konutun hayata geçmesiyle ile bulunduğu çevrenin çehresini değiştiriyor, ticari hayatı hareketlendiriyor. Anadolu Yakası’nda Sancaktepe’de Muhit ve Lavender, Koşuyolu’nda Excellence, Ümraniye’de Şehir Konakları ve Exen İstanbul, Maltepe’de Yeşilmavi, Sultanbeyli’de Gölbahçe Evleri, İlkbahar ve İdilia, Çekmeköy’de Tilia; Avrupa Yakası’nda ise Topkapı Evleri, Kağıthane’de Tempo City, Ispartakule’de Bahçeyaka, Eyüp’te Axis İstanbul Ofis, Güneşli ’de Corridor ve Mirage, Sultangazi’de Vitrin projelerinde, ticari hayatın hareketli olduğu caddeler üzerinde konumlanan dükkanlar kampanyalı fiyatları ile avantaj sağlıyor.

180 Bin TL’den Başlayan Fiyatlarla Cadde Dükkanları!
17 farklı projede bulunan toplam 321 adet cadde dükkanının büyüklükleri 11 metrekare ile 2.520 metrekare arasında değişiyor. Ticari alanların fiyatları ise KDV dahil 180 bin TL’den başlayan fiyatlarla yatırımcısını bekliyor. Projelerin farklı kampanya ve ödeme seçenekleri bulunuyor.

%10 İndirim 60 Ay 0 Faiz İmkanı!
Sur Yapı’nın 12 farklı lokasyonunda yer alan 17 projesinin her biri gelişimini sürdüren ve kazandıran bölgelerde yer alıyor. Sadece proje sakinleri değil tüm bölge halkı tarafından kullanılacak biçimde tasarlanan dükkanlar, bu özellikleriyle her daim yoğun bir trafiğe sahip olacak. Hayalindeki işe sahip olmak isteyen herkes, kendisine uygun bir dükkanı Sur Yapı projelerinde bulabilecek. Kampanya kapsamında %10 indirim sonrasında 60 ay 0 faiz ile ödeme imkanı sunuluyor. Lansmanı yeni yapılan Topkapı Evleri ve Tempo City projelerinde ise 36 ay 0 faiz imkanı sunuluyor.

Detaylı Bilgi İçin: http://caddedukkanlari.suryapi.com.tr/ / 444 5 787

 

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