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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Advertorial>Sur Yapı’nın Yeni Projesi

Sur Yapı’nın Yeni Projesi

29.01.2014 - 09:18 | Son Güncelleme:

Sur Yapı'nın Yeni Projesi İdilia'da Satışlar Başladı.

Sur Yapı’nın evlerinize mutluluk getiren yepyeni projesi İdilia’da öncelikli daire seçme ve lansman öncesi %10 indirim fırsatı ile satışlar başladı.

İDİLİA, MUTLULUK SİZDEN YANA SLOGANIYLA SATIŞTA!
Kurulduğu günden bu yana 3 milyon m2'den fazla inşaat gerçekleştirerek binlerce konut, ofis, ticari iş merkezi ve alışveriş merkezi projelerine imza atan Sur Yapı, kuruluşunun 22. yılında İdilia ile yeni bir projeye daha imza atıyor.

İDDİALI LOKASYON, İDDİALI YATIRIM
İnşaatı devam eden Üsküdar Çekmeköy metro hattının Sultanbeyli üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanına uzatılma kararı ile birlikte İdilia projesinden Üsküdar başta olmak üzere Anadolu Yakası’nın önemli ilçelerine ve Sabiha Gökçen Havalimanına ulaşım kolaylaşacak. Planlanan metro durağı projeye yaklaşık 1 km mesafede. İdilia, yapılması planlanan ve bittiğinde Avrupa’nın en büyük şehir hastanesi olması öngörülen 4.100 yatak kapasiteli hastaneye komşu bir konumda yer alıyor. Projenin Aydos Ormanlarına yakın olması peyzaj düzenlemesi ile birleşince doğanın tüm renkleri İdilia’da buluşuyor. Anadolu Yakası’nın en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi olan ve nüfusu her geçen yıl artan Sultanbeyli İstanbul’un cazibe merkezlerinden bir tanesi olmaya devam ediyor.

ETKİLEYİCİ PEYZAJ
Bir peyzaj ve su temalı proje olarak tanımlayabileceğimiz İdilia projesinde, sadece bu bölgede yetişen İstanbul Çiçeği türevi çiğdem türleri yer alıyor. Projede eşsiz peyzaj alanları içerisinde yürüme yolları, su üzeri köprü geçişleri, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları, basketbol ve futbol sahaları bulunuyor. İdilia projesinde muhteşem manzara perspektifiyle dört mevsim kullanılabilen yüzme havuzu yer alıyor. Projenin peyzaj alanlarının devamı olarak peyzaj ve su öğesi ile birleşen teraslı daireler yoğun hayatın temposundan uzaklaşıp doğanın eşsiz güzelliğinde ve suyun rahatlatıcı etkisinde dinlenme fırsatı sunuyor.

78 FARKLI DAİRE TİPİ, 117.000 TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA
7 blok, toplam 442 konut ve 78 farklı daire tipinden oluştan İdilia projesinde 1+1’den 4+1’e kadar daire seçenekleri bulunuyor. Ayrıca 2+1, 3+1, 4+1 ve 7+1’den oluşan dublex daire seçenekleri de mevcut. İdilia projesinin ön satış döneminde %10 lansman öncesi indirimle birlikte %50 peşinat 48 ay vade farksız ödeme seçeneği sunuyor. Ayrıca %5 peşinat 1,2 ve 3. yıl %10’luk ara ödemeler ve kalan tutara cazip oranlarla kredi imkânı mevcut. Tamamı peşin ödemelerde ise %10 lansman öncesi indirime ek olarak artı %5 indirim fırsatı sunuluyor.

Proje özellikleri ve lokasyon avantajları ile evlerinize mutluluk getiren Sur Yapı’nın yepyeni projesi İdilia’da evinizi herkesten önce seçmek ve lansman öncesi %10 indirim fırsatından yararlanmak için acele edin.

Ayrıntılı bilgi içinwww.idilia.com.tr

İDİLİA projesinin satışları Metrogarden satış ofisinden yapılıyor.
Tel: 0216 508 28 00
Adres: Çekmeköy Bölgesi Necip Fazıl Mah. Mabeyn Cad. No: 3-A Ümraniye/İstanbul


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